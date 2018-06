Žiga: Platnosť VHZ by sa mohla skrátiť o päť alebo sedem rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Prievidza 14. júna (TASR) - Platnosť všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ), v rámci ktorého štát dotuje výrobu elektriny z domáceho uhlia, by sa mohla skrátiť o päť či sedem rokov. Pripustil to vo štvrtok v Bratislave minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).uviedol Žiga.Ďalšou možnosťou je podľa neho aj špeciálny operačný program pre hornú Nitru, o ktorom by chceli rokovať s Európskou komisiou, kde by sa alokovalo 400-500 miliónov eur a všetky opatrenia, ktoré vláda navrhne, vedela do tohto balíka dostať a aj tie peniaze z neho na ne využiť.doplnil.Na skrátenie platnosti záväzku dotovania výroby elektriny z domáceho uhlia tlačí Slovensko podľa Žigu aj Európska komisia.zdôraznil.reagoval na prípadné skrátenie VHZ generálny riaditeľ Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) Peter Čičmanec.Najlepšie, najekonomickejšie dokončenie ťažby na ložisku je podľa neho dorúbanie zásob.skonštatoval.Útlmom ťažby uhlia na hornej Nitre sa zaoberá pracovná skupina na úrovni podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD), ktorá zbiera jednotlivé opatrenia či už z podnikateľskej sféry, alebo úrovne samospráv. Vláda uvažuje aj o tom, žeby sa zriadila špeciálna funkcia koordinátora alebo splnomocnenca, ktorý by zastrešoval tieto aktivity.HBP spolupracujú na transformácii regiónu v rámci platformy pre uhoľné regióny Európskej únie i tvorbe akčného plánu pre región, v rámci ktorých pripravili i nové výrobné programy a projekty. Rozvíjať chcú naďalej i strojársku výrobu, pokračovať chcú v oprave, certifikácii a kontrole vagónov pre európske štáty či poľnohospodárskych aktivitách, dodal Čičmanec.