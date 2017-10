Žiga: S vyrokovaným znížením odmeny pre Bžána nie som celkom spokojný

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 11. októbra (TASR) - S vyrokovaným znížením odmeny za víťazstvo v arbitráži ohľadom Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG) na 2,5 % nie je šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD). Žiga to uviedol dnes po rokovaní vládneho kabinetu v reakcii na v utorok (10.10.) oznámené zníženie odmeny pre advokáta Bžána, ktoré vyrokovali predstavitelia firmy MH Manažment.Scarlett Filipovičová z MH Manažment 10. októbra informovala, že predseda predstavenstva akciovej spoločnosti MH Manažment Branislav Bačík sa dohodol s advokátskou kanceláriou JUDr. Radomír Bžán, s.r.o., na znížení odmeny za víťazstvo v arbitráži ohľadom VEG na maximálnu výšku 2,5 % z pôvodných 11 %.povedal dnes Žiga.Výšku odmeny šéf MH SR nepovažuje za definitívnu.podčiarkol. Zároveň avizoval, že vyvodí aj personálne opatrenia, o ktorých bude verejne informovať v najbližších dňoch.Žiga oznámil, že list od Slovenskej advokátskej komory (SAK) ohľadom odmeny dostal dnes.informoval s tým, že umožní list SAK zverejniť.Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) deklarovala, že je pripravená spolupracovať s ministrom hospodárstva na tom, ako ďalej znížiť odmenu pre právnickú kanceláriu. Tá sa jej ani v súčasnej výške nepozdávauviedla.povedala Žitňanská.Ministerka si zároveň myslí, že by mala byť vyvodená aj personálna zodpovednosť.odpovedala na otázku, či by mal vo funkcii skončiť šéf spoločnosti MH Manažment.Podľa Žitňanskej by mali byť do budúcnosti nastavené rámce, ako postupovať v jednotlivých kategóriách prípadov pri nastavovaní zmluvných vzťahov.doplnila ministerka s tým, že v tomto prípade ide o parketu SAK.