Žiga:Termín kontrolného dňa dostavby blokov v Mochovciach nie je známy

Na archívnej snímke dostavba tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júna (TASR) - Termín kontrolného dňa dostavby tretieho a štvrtého bloku elektrárne Mochovce (EMO34) ešte nie je známy. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD). Kontrolný deň by sa podľa neho mohol uskutočniťpovedal minister hospodárstva.Konkrétny termín kontrolného dňa neposkytol ani Úrad vlády SR.uviedol pre TASR tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) v úvode 13. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (European Nuclear Energy Forum - ENEF 2018) v Bratislave 4. júna avizoval, že vykoná v najbližšom období spolu s ministrom hospodárstva Petrom Žigom na 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce kontrolný deň, aby sa presvedčil, či pri dostavbe EMO34 nehrozí časový sklz v sľúbených termínoch dokončenia. Podľa premiéra sa na 3. bloku EMO ukončujú montážne práce a paralelne s nimi pokračuje aj testovanie už dokončených systémov a zariadení.informoval ďalej Pellegrini.Dostavba 3. a 4. bloku sa však podľa slovenského premiéra dostala do výrazného sklzu oproti pôvodným predpokladom a podľa aktuálneho harmonogramu sa predpokladá uvedenie 3. bloku do prevádzky najskôr koncom roku 2018.poznamenal.podčiarkol premiér.zdôraznil.Predseda vlády SR zároveň avizoval, že, pretože sa už nemieni donekonečna pozerať, ako sa opakovane na konferencii ENEF hovorí o spustení EMO34 do prevádzky.dodal.