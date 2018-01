ŽIGA: Tretina investícií by mala ísť do najmenej rozvinutých okresov

Na archívnej snímke Peter Žiga Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 25. januára (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) rokuje s asi 100 potenciálnymi investormi. Uviedol to vo štvrtok pre TASR šéf MH SR Peter Žiga (Smer-SD) v rámci rokovania Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti k vládnemu návrhu zákona o regionálnej investičnej pomoci.zdôraznil minister.Zákon o investičnej pomoci podľa Žigu nezmenil svoju filozofiu, ktorá bola predstavená v júni minulého roku.upozornil.Zákon o regionálnej investičnej pomoci by podľa šéfa MH SR mal umožniť podporiť investorov, ktorí budú mať záujem prísť na východ, sever a juh Slovenska, teda do oblastí, kde je nezamestnanosť vyššia.dodal Žiga.Hospodársky výbor zároveň rokoval o vládnej novele zákona o podpore NRO, ako aj vládnom návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Súčasťou rokovania výboru bol aj zákon o posudzovaní zhody výrobku, návrh zákona o technickej normalizácii a návrh zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise. Výbor sa taktiež zaoberal návrhom novely zákona poslancov NR SR Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka o službách zamestnanosti a novely Zákonníka práce.