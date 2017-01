ŽIGA: V roku 2017 sa môže ukončiť 66 investičných projektov

Peter Žiga Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. januára (TASR) – V roku 2017 by sa mohlo v SR finalizovať 66 rozpracovaných investičných projektov, za 1,8 miliardy eur, ktoré by mohli priniesť asi 24.000 pracovných miest. Projekty sú z rôznych sektorov, nielen z automobilového priemyslu, ale aj z elektrotechnického priemyslu, strojárstva, z oblasti podnikových služieb, IT. Uviedol to pre TASR šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD).Pripomenul, že v roku 2016 bolo rozpracovaných 79 investičných projektov. "" spresnil.Slovensku sa podľa jeho slov darí.povedal.Do júla 2017 má podľa neho MH SR záujem predložiť na rokovanie vlády návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia.oznámil.informoval.V roku 2017 sa podľa neho dostane na rokovanie vládneho kabinetu aj časť strategických materiálov týkajúcich sa hospodárskej a surovinovej politiky štátu.doplnil.V energetike plánuje v roku 2017 rezort hospodárstva riešiť aj tarifu za prevádzkovanie systému (TPS).priblížil. TPS podľa jeho slov. TPS sa totiž týka aj distribučných spoločností, či Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS), ako aj baníkov, výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) i teplární.poznamenal. Rezort hospodárstva by podľa jeho slov po niekoľkých rokoch rokovaní chcel dokončiť prepojenie elektrizačnej sústavy medzi Slovenskom a Maďarskom.dodal.