Žiga: V roku 2018 by investori mohli vytvoriť 31.000 pracovných miest

Bratislava 27. decembra (TASR) - Rozpracované investície investorov by budúci rok mohli priniesť vyše 30.000 nových pracovných miest. Uviedol to pre TASR minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD).priblížil.Ide podľa jeho slov o rozpracované projekty, a to, či budú úspešné, bude záležať aj od toho, či susedné krajiny napríklad poskytnú investorom lepšie a výhodnejšie podmienky pre investíciu.upozornil.Avizované investície sa podľa Žigu črtajú z oblasti automobilovej výroby, strojárstva, mechatroniky, informačných technológií aj z oblasti centier služieb.doplnil.Budúci rok sa podľa ministra hospodárstva neočakáva príchod investície veľkosti Jaguar Land Rover.dodal.