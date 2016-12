Žije dlhodobo v Bruseli, Belgičanov považuje za otvorených a vtipných

Hlavné námestie v Bruseli, ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Život Bruseli verzus život v Bratislave

Vianoce na belgický spôsob

Brusel 25. decembra (TASR)- Otvorení, tolerantní a so skvelým zmysel pre humor – týmito slovami opísala Belgičanov Slovenka Ivana žijúca v Bruseli už sedem rokov. Na Bruseli sa jej páči, že je to menšie mesto než ostatné metropoly západnej Európy a pripomína jej Slovensko.Ivana (27) pochádza z Bratislavy a do Bruselu prišla za štúdiom. Nesmelé začiatky má ešte v živej pamäti.zdôverila sa v rozhovore pre TASR.So štúdiom na Slobodnej univerzite v Bruseli (ULB) bola spokojná. Páčilo sa jej, že si mohla sama vyberať predmety, a bola nútená kritický rozmýšľať. Navyše je podľa nej Brusel oproti Parížu alebo Londýnu menší, útulnejší a v neposlednom rade lacnejší, v čom je miestami pripomína Slovensko.Na život v Bruseli si postupne zvykla, v čom jej pomohla otvorenosť a tolerancia Belgičanov. Na odpor voči cudzincom nenarazila.vysvetlila Ivana. Hoci je v Belgicku roky, priznala, že má vo francúzštine trochu prízvuk, ktorý si miestni nevedia zaradiť - niekedy dokonca tipujú, že je Flámka. Sama sa považuje skôr za cudzinku ako miestnu.Na Belgičanoch jej najviac učaroval zmysel pre humor a schopnosť užívať si život.skonštatovala Slovenka. Oproti Bratislave sa jej zdá, že Bruselčania sa viac stretávajú, či už v reštauráciách, alebo počas návštev vo svojich domovoch.Brusel na ňu pôsobí ako modelový príklad fungujúceho multikulturalizmu. Život v obľúbenej štvrti Saint-Gilles opísala takto:Aj keď tu Ivana žije už sedem rokov a jej partner je Belgičan, na Vianoce sa vždy vracia za rodinou domov.uviedla s tým, že v Belgicku spoločné vianočné tradície nemajú. Zvyky sa líšia v závislosti na regiónoch a jednotlivých rodinách.Morka, plody mora, rôzne koláče a mnohé ďalšie pokrmy obťažkávajú štedrovečerné stoly v tomto západoeurópskom štáte. Ivana dodala, že často ani rodiny nemajú tradičné vianočné menu, ale každý rok si pochutnávajú na niečom inom.Na polnočnú omšu chodia aj Belgičania, no v menšom počte ako na Slovensku. Bratislavčanka Ivana priznala, že v Belgicku nepozná vo svojom okolí nikoho, kto by na omšu chodieval. Mladí Bruselčania po štedrovečernej hostine namiesto kostola vyhľadávajú spoločnosť kamarátov, s ktorými sviatky oslavujú pri dobrom pive. Podobne ako pri etnickom zložení a zvykoch, aj ponuka belgických pív je bohatá – pri skúšaní rôznych druhov sa človek ani nenazdá a Štedrý večer je už dávno preč.