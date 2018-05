Zika: Vano a Saudek hovoria, čo si môžu dovoliť hovoriť, to ľudí baví

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 31. mája (TASR) - Celovečerný film o medzinárodne uznávanom kontroverznom fotografovi Robertovi Vanovi predstavili vo štvrtok v Bratislave za účasti hlavného aktéra. Dokument o umelcovi slovenského pôvodu nakrútil český režisér a fotograf Adolf Zika, ktorý je tiež autorom námetu a scenára.povedal pre TASR Zika, ktorý v roku 2007 nakrútil úspešný celovečerný dokumentárny film o ďalšom svetoznámom fotografovi - Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu. Režisér tvrdí, že nakrúcanie s Robertom Vanom bolo úplne iné ako s Janom Saudkom, hoci obaja umelci sú si svojím spôsobom podobní.doplnil Zika, ktorý má na svojom konte aj dokument Země česká, Domov Tvůj! či titul Zlatý Muž z Ria o českom olympionikovi, džudistovi Lukášovi Krpálkovi.Vo filme o Robertovi Vanovi približuje jeho detstvo, emigráciu z komunistického Československa, pobyt v Taliansku, USA i návrat do rodnej vlasti.objasňuje režisér, ktorý v roku 2014 nakrútil svoj prvý celovečerný hraný film Burácení S Tomášom Hajíčkom a Vicou Kerekes v hlavných úlohách.Film venovaný Robertovi Vanovi nie je typickým životopisným dokumentom o významných osobnostiach našej doby, pretože Vanov prístup k životu nebol nikdy riadený oceľovou vôľou a odhodlaním, ako je zvykom u významných ľudí. Divák sa tak zoznamuje s niekým, s kým sa môže stotožniť oveľa ľahšie vo vzťahu k vlastnému životu, ako by to mohlo byť pri iných biografiách známych osobností. Zikov film vôbec nerozpráva príbeh homosexuála, fotografa čidodáva autor, ktorý svoj nový film považuje za veľmi obyčajný:Zika predstavuje slávneho fotografa s americkým pasom ako jemného, zraniteľného človeka, zďaleka nie tak dokonalého, ako si ľudia myslia -dodal na margo kreatívneho fotografa, ktorý 5. mája oslávil životné jubileum 70 rokov.Titul Robert Vano - Príbeh človeka bude mať slovenskú premiéru na Art Film Feste v Košiciach (15. - 23. 6.).