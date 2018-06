Žilina bezplatne rozdá majiteľom rodinných domov kompostéry

Kompostovacie zariadenie. Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 6. júna (TASR) – Mesto Žilina začalo bezplatne distribuovať ľuďom v rodinných domoch 5000 kompostérov, ktoré kúpilo za 186.000 eur. Ďalších 2000 kompostérov plánuje zaobstarať prostredníctvom eurofondov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.Doplnila, že týmto krokom chce žilinská radnica znížiť podiel bioodpadu.uviedol primátor Žiliny Igor Choma.uviedol vedúci odboru životného prostredia Mestského úradu (MsÚ) v Žiline Andrej Vidra.Kompostér má objem 600 litrov, je vyrobený z recyklovaného a recyklovateľného plastu.dodal Vidra.Mesto bude pokračovať s distribúciou kompostérov do mestských častí Bytčica, Trnové, Rosinky, Závodie, Žilinská Lehota, následne do mesta a na jednotlivé sídliská, na ktorých sa nachádzajú rodinné domy. Kompostéry by mali byť rozdistribuované do dvoch mesiacov, uzavrela Zigová.