Žilina dvíhala majstrovský pohár, do Európskej ligy sa pozrie Trenčín

Na snímke futbalisti MŠK Žilina, víťaz Fortuna ligy 2016 -2017, pózujú pred záverečným 33. kolom Fortuna ligy MŠK Žilina - ŽP Šport Podbrezová 27. mája 2017 v Žiline. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

MŠK Žilina – ŽP Šport Podbrezová 4:0 (1:0)

Góly: 82. a 89. Šejdajev, 12. Káčer, 87. Hlohovský. Rozhodoval Vlk, ŽK: Králik – Viazanko, Djordjevič, Krivák, 4227 divákov.



zostavy a striedania:



Žilina: Volešák – Mabouka, Vavro, Králik, Mazáň – Diaz (81. Jankauskas) – Káčer, Škvarka – Špalek (69. Cociuc), Otubanjo (61. Šejdajev), Hlohovský



Podbrezová: M. Kuciak – Migala (22. Kupčík), Krivák, Kostelný, Djordjevič (35. P. Vajda) – Kochan, Podio – Viazanko, Bernadina, Polievka (58. K. Kuzma) – M. Mikuš

AS Trečnín - 1. FC Tatran Prešov 4:0 (2:0)

AS Trečnín - 1. FC Tatran Prešov 4:0 (2:0)

Góly: 16. Skovajsa, 45. Mance, 53. Kleščík, 72. Beridze. Rozhodoval: Pavlík, ŽK: Katona, Streňo, Micherda, 2485 divákov.



Zostavy a striedania:



Trenčín: Šemrinec – M. Klooster, Kleščík, Lawrence, Skovajsa – Zubairu (73. Nwofor) – Janga (81. Kvocera), Šulek, Ubbink, Beridze – Mance (73. Halgoš)



Prešov: Ferenc – Petko, Bartek, Keresteš, Dzurík – D. Leško (67. Kubus), Micherda, Kačala (85. Boloca), Dupkala (46. Trebuňák) – Streňo, Katona

MFK Ružomberok – DAC 1904 Dunajská Streda 2:0 (2:0)

MFK Ružomberok – DAC 1904 Dunajská Streda 2:0 (2:0)

Góly: 23. Gál-Andrezly, 36. Mareš, ŽK: Mareš, Daniel. P. Maslo - Huk, Pačinda, Ljubičič, Davis. Rozhodoval: Hrčka, 2058 divákov.



zostavy a striedania:



MFK: Macík – P. Maslo, Menich, J. Maslo, Kupec – Nagy – Daniel (87. Kudlička), Takáč (67. Sapara), Faško, Gál-Andrezly – Mareš (73. Lačný)



Dunajská Streda: Száraz – Živkovič, Šatka, Huk, Davis – Ljubičič – Pačinda (64. Meszáros), B. Ľupták (90. Pagáč), Pambou (55. Vida), Aluku – Šafranko



Spartak Trnava - ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:1 (3:0)

Spartak Trnava - ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:1 (3:0)

Góly: 2. Godál (z 11 m), 8. Sloboda, 43. Janso - 83. Ewerton. Rozhodoval: Ochotnický, ŽK: Sloboda - Pastva, 1505 divákov.



zostavy a striedania:



Spartak Trnava: Jakubech - Kadlec, Godál, Oravec, Janso - Tóth (78. Mihálik), Sloboda - Jirka, Halilovič (50. Čögley), Čonka - Schranz (88. Košťál)



ViOn Zlaté Moravce: Kováč - Pastva, Kapor (82. Jamrich), Pintér, Gešnábel - Orávik, Bariš, de Oliveira (14. Pepe), Ewerton - Válovčan, Ujlaky (46. Nurkovič)

MFK Zemplín Michalovce - Slovan Bratislava 1:3 (0:1)

MFK Zemplín Michalovce - Slovan Bratislava 1:3 (0:1)

Góly: 56. Koscelník - 26. a 70. Soumah, 78. Saláta. Rozhodoval: Fajčík, ŽK: Sipľak, Kira - Saláta, Rundič, 604 divákov.



zostavy a striedania:



Michalovce: Kira – Qose, Kavka, Sipľak, Šimčák – Grič - Koscelník, Serečin, Danko (72. Turik), Žofčák (72. Dimitriadis) - Regáli (14. Kušta)



Slovan: Greif – Antálek, Saláta, Rundič, Kubík - Pinte, Kóňa (81. Mašulovič), Damnjanović - Rigo (58. Ďuriš), Šefčík (72. Celber) - Soumah

Resumé sezóny - odstúpenie Myjavy, nadvláda Žiliny, Trenčín do Európskej ligy

tabuľka:

1. MŠK Žilina 30 23 4 3 82:25 73 - účasť v 2. predkole LM

2. ŠK Slovan Bratislava 30 18 3 9 54:34 57 - účasť v 1. predkole EL

3. MFK Ružomberok 30 15 7 8 55:38 52 - účasť v 1. predkole EL

4. AS Trenčín 30 14 5 11 53:48 47 - účasť v 1. predkole EL

5. ŽP Podbrezová 30 12 9 9 34:31 45

6. Spartak Trnava 30 12 7 11 34:37 43

7. DAC Dun. Streda 30 10 12 8 37:34 42

8. MFK Zemplín Michalovce 30 8 5 17 35:55 29

9. FK Senica 30 7 7 16 25:35 28

10. ViOn Zlaté Moravce 30 5 7 18 29:55 22

11. 1. FC Tatran Prešov 30 3 10 17 17:63 19

/Spartak Myjava sa odhlásil zo súťaže a automaticky sa stal vypadávajúcim/



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 27. mája (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina v záverečnom 33. kole Fortuna ligy 2016/2017 doma zdolali Podbrezovú 4:0 a po súboji zdvihli nad hlavy majstrovskú trofej Esencia hry.Pod Dubňom už bolo o majstrovi ligy rozhodnuté, ale hostia z Podbrezovej ešte stále bojovali o účasť v predkole Európskej ligy. Domáci v najsilnejšom zložení však od úvodu chceli potešiť svojich priaznivcov, ktorí od úvodu vytvárali zápasu výbornú kulisu. Už v 5. min. musel Kuciak zasahovať po Škvarkovej šanci zblízka. Zápas mal dobré tempo, svojím dielom k tomu prispeli aj hostia. V 13. min. však inkasovali, keď Hlohovský prihral Mazáňovi a jeho strelu tečoval Káčer k pravej žrdi Kuciakovej brány. V 21. min. sa tribúny radovali z gólu opäť, ale predčasne, lebo Špalek stál v ofsajde. O minútu nato tréner Podbrezovej po prvý raz striedal, Migalu nahradil Kupčík. Domáci sa tlačili do ďalšieho gólu, aktívny bol najmä Otubanjo, ale ďalší gól Žiliny neprichádzal. V 36. min. hostia striedali už po druhý raz a o štyri minúty ich brankára takmer prekonal z priameho kopu kapitán MŠK Škvarka. V 42. min. mohol svoj jubilejný dvadsiaty gól v sezóne dosiahnuť Hlohovský, ale z prvej prekopol Kuciakovu bránu.Hostia museli v druhom dejstve pridať, ak chceli pomýšľať na Európsku ligu, ale svoj úvodný tlak nevyužili. Blízko ku gólu mal v 52. min. Bernadina, ktorého krížna strela však Volešáka neprekvapila. O chvíľu neskôr mohlo zahrmieť na druhej strane, keď Otubanjovu strelu zblokovali hostia pred Hlohovského, no hostia obetavým zákrokom loptu po jeho strele odvrátili do bezpečia. Hostia sa snažili vyťažiť niečo z brejkových situácií, ale neboli veľmi úspešní, domáci fanúšikovia zase vyzývali na gól Filipa Hlohovského, ktorý na diaľku bojoval so Soumahom o korunu kráľa strelcov. Gól mohol však streliť stopér Vavro, ktorý sa poriadne v šestnástke oprel do lopty, ale Kuciak strelu vyrazil. V 82. min. sa domáci predsa len gólovo ozvali, keď Volešák poslal dlhý výkop na polovicu hostí, striedajúci Šejdajev si ju dobre prebral, obrana hostí bola pomalá a Šejdajevova gólová rana na Kuciaka prisilná. V 87. min. sa predsa len dočkal gólu aj Hlohovský, keď po brejku dostal loptu na nohu, vylepšil si streleckú pozíciu a strelou do opačného rohu Kuciakovej brány strelil 20. gól sezóny a vyrovnal Soumahov nástrel. O dve minúty nato sa po druhý raz v zápase zblízka presadil aj Šejdajev, ktorý si nevšimol vedľa stojaceho Hlohovského, no ten sa na neho nehneval, že mu ukradol spred nosa zásah, ktorý by ho posunul na čelo tabuľky strelcov. Žilina tak doma pokorila Podbrezovú vysoko 4:0 a zmarila jej sen o európskych pohároch.Trenčania potrebovali v poslednom zápase bodovať naplno. Úvodné minúty patrili medzišestnástkovému futbalu. Postupne sa však začala prejavovať väčšia kvalita na domácich kopačkách. V 9. min. si na dlhú loptu nabehol za obranu Milton Klooster. Jeho prudkú prihrávku pred bránou odvrátil pred Mancem do bezpečia Bartek. O štyri minúty Ubbinkov center z priameho kopu našiel Kleščíkovu hlavu, no lopta preletela ponad bránu. Po štvrťhodine hry sa už domáci tím radoval z úvodného gólu. Ubbinkov priamy kop sa v húštine tiel dostal ku Skovajsovi, ktorý loptu usmernil do siete. Hostia v 18. min. pohrozili Leškom. Jeho pokus z uhla zneškodnil Šemrinec. O necelých desať minút mohol pridať poisťujúci gól najlepší strelec Trenčína Mance. Ubbinkov center minul iba o centimetre. V 39. min. sa na krídle uvoľnil Janga. Ponúkol ideálny center na hlavu Mancemu. Ten z vnútra pokutového územia trafil žrď Ferencovej brány. V nadstavenom čase úvodného dejstva ponúkol center z bránkovej čiary Skovajsa, na loptu si nabehol Mance a hlavou pridal druhý gól Trenčína.Ihneď po prestávke mohol pridať upokojujúci tretí gól exšampióna Janga. V ideálnej pozícii vo vnútri malého vápna loptu netrafil. V 53. min. domáci využili rohový kop. Šulekovu nevydarenú hlavičku poslal do siete zblízka kapitán Kleščík. Domáce akcie sa po treťom presnom zásahu menili na exhibičné. Po hodine hry sa rútili na Ferenca dvaja Trenčania. Janga však Mancemu nenahral pred prázdnu bránu a iba nastrelil gólmana. V 70. min. priťukol Šulek loptu nabiehajúcemu Mancemu. Z dobrej pozície trafil doprostred brány. Čo sa nepodarilo jemu, napravil o chvíľu Beridze, keď sa pohral s obranou Prešova a bez problémov uzavrel skóre zápasu na 4:0. Vďaka trom bodom si Trenčín zabezpečil účasť v pohárovej Európe aj pre nasledujúcu sezónu.Hostia začali zostra, v úvodnej minúte sa do výhodnej palebnej parkety už vo vnútri ružomberskej šestnástky dostal Aluku a Macík štipľavú strelu vyrazil na roh. Neskôr sa ale ukázalo, že išlo jedinú strelu Dunajskej Stredy medzi žrde v prvom polčase. O chvíľu si sľubnú pozíciu na koncovku spoza „veľkého vápna“ na druhej strane pripravil Mareš, no mieril, navyše bez väčšej razancie iba do stredu brány. V 16. min. nepríjemnú loptu do „ohňa“ DAC „načechral“ Nagy, dobre nabiehal Daniel, ale Száras všetko vyriešil. V 23. domáci predviedli peknú akciu po pravej strane, P. Maslo ako na podnose naservíroval loptu Gálovi-Andrezlymu, ktorý utešene trafil šibenicu – 1:0. V 36. min. sa Mareš v šestnástky hostí presadil cez dvoch hráčov Živkoviča i Huka a Szárazovi nedal žiadnu šancu – 2:0.Po zmene strán futbalisti zo Žitného ostrova získali miestami územnú prevahu, no narážali na dobre organizovanú obranu MFK. V 59. min. P. Ľupták veľmi peknou prihrávkou oslovil Vidu, maďarskému legionárovi ale v nádejnej pozícii lopta nesadla. V 81. min. Gál-Andrezly na ľavom kraji vybojoval loptu a Faško z bezprostrednej blízkosti až neuveriteľne hlavou netrafil bránu. Hneď na to Faško takmer z polovice hracej plochy sproboval prelobovať Száraza a takmer mu to vyšlo.V stretnutí, ktoré malo tempo, zaslúžene vyhrali Liptáci a tým najlepším spôsobom poďakovali svojim priaznivcom za podporu v sezóne, ktorá ich katapultovala do pohárovej Európy. Dunajskej Strede s v Liptove skončila dlhá série neporaziteľnosti.Domácim vyšla úvodná desaťminútovka nad očakávanie. Už v 2. min. fauloval v šestnástke Kapor Jirku a z nariadeného pokutového kopu otvoril skóre Godál. V 8. min po rohovom kope Čonku ukážkovou hlavičkou zvýšil Sloboda na 2:0. Trnavčanov tento stav upokojil a napriek snahe hostí sa hralo v ich réžii. V 24. min. Halilovič vysunul Jirku, ktorý namiesto prihrávky na voľného Schranza zblízka len nastrelil vybiehajúceho brankára Kováča. O chvíľu na to Čonka preloboval spoza šestnástky nielen Kováča ale aj bránu hostí. Po polhodine hry prišli dve príležitosti hosťujúceho Válovčana. Najskôr jeho strelu z uhla kryl Jakubech a potom tesne minul trnavskú bránu. V 43. min. po nevinnej akcii domácich Janso strelou z asi 30 m prekonal Kováča. Hostia mohli v záverečnej minúte prvého polčasu znížiť, ale hlavičku Kapora vytlačil Jakubech na brvno.V druhom polčase mal hneď v úvode dobrú príležitosť Jirka, ktorý išiel sám na Kováča, ale pri zakončení len nastrelil gólmana hostí. Z protiútoku strelu striedajúceho Nurkoviča vyrazil pozorný Jakubech. Domáci mohli zvýšiť v 55. min., keď po krížnej prihrávke Kadleca napálil Janso do brvna. V ďalšom priebehu mali dve dobré šance hostia, ale Jakubech pohotovými zákrokmi si udržal čisté konto. Hostia sa gólu dočkali v 83. min., keď Jakubech najskôr vyrazil strelu Nurkoviča, ale nabiehajúci Ewerton poslal loptu do siete. V poslednej minúte opäť Jakubech vyrazil nebezpečnú strelu Nurkoviča a následný strieľaný center nenašiel adresáta. Domáci sa tak rozlúčili s hŕstkou divákov a so svojou jednou z najhorších sezón, keď doma prehrali 7 zápasov, zaslúženým víťazstvom.Najlepší strelec Slovana Soumah sa na Pasienkoch dostal do prvej vážnej gólovej príležitosti v 15. minúte. Brankár hostí sa pošmykol, Soumah bol nablízku, ale Kira v poslednom momente šancu zlikvidoval. O 11 minút neskôr sa útočník Slovana dočkal, keď z pravej strany s prehľadom obstrelil brankára Kiru. Soumah sa tak v tom momente s 19 gólmi dostal na úroveň najlepšieho ligového strelca Žilinčana Hlohovského. V 42. minúte zahral druhý rohový kop Damnjanovič, lopta sadla na pravačku Salátovi, ale jeho strela z voleja minula bránku.Hostí inkasovaný gól nezlomil a v 56. minúte vyrovnali. Loptu po ľavej strane potiahol Šimčák do priestoru šestnástky a zo skrumáže hráčov ju umiestnil Koscelník za chrbát Greifa. V 68. minúte po dlhom odkope si nabehol na loptu Soumah, vybiehajúci Kira ho zastavil za cenu faulu. Následný pokutový kop však Soumah nepremenil, keď jeho strelu vyrazil Kira na rohový kop. Vzápätí však brankára Michaloviec prekonal tečovanou strelou. V 78. minúte po ďalšom rohovom kope striedajúceho Clebera hlavou upravil Saláta na konečných 3:1 pre "belasých", ktorí boli písaní ako histia. Pre hlavného rohodcu Miroslava Fajčíka to bol posledný zápas v jeho kariére.Futbalová Fortuna liga 2016/2017 sa niesla v znamení nadvlády MŠK Žilina, ktorý v značnom predstihu získal siedmy majstrovský titul vo svojej klubovej histórii a v konečnej tabuľke druhému Slovanu Bratislava "nadelil" priepastných 16 bodov.Tím spod Dubňa bude v termínoch 11.-12. júla (1. zápasy) a 18.-19. júla (odvety) reprezentovať slovenský futbal v 2. predkole Ligy majstrov 2017/2018, už skôr (29. júna - 1. zápasy, 6. júla - odvety) sa v prvom predkole Európskej ligy UEFA 2017/2018 predstavia okrem vicemajstrovského Slovana aj tretí MFK Ružomberok, poslednú miestenku v EL si vybojoval AS Trenčín. Slovenskí zástupcovia v pohárovej Európe sa mená súperov dozvedia v pondelok 19. júna na žrebovaní vo švajčiarskom Nyone.Zo súťaže automaticky vypadol Spartak Myjava, ktorý sa z nej po jesennej časti šokujúco odhlásil a jeho dovtedajšie výsledky boli anulované. Tím z Kopaníc opustil najvyššiu súťaž s bilanciou 7 víťazstiev - 5 remíz - 7 prehier a 26 bodmi, ktoré mu stačili na šiestu priečku. Vedenie klubu odmietlo, že za odhlásením stáli finančné problémy. Generálny manažér Peter Halabrín uviedol, že čiastočne za to môže znížená finančná podpora od hlavného sponzora, ale hlavným dôvodom bol podľa neho vlani prijatý Zákon o športe. Futbalový klub Spartak Myjava dostal pokutu 75.000 eur a preradili ho do štvrtej najvyššej ligy.Korunu pre kráľa kanonierov si napokon "vystrieľala" dvojica Seydouba Soumah a Filip Hlohovský, obaja zaťažili kontá súperových brankárov zhodne 20-krát. Pred posledným kolom bol vo výhodnejšej pozícii útočník žilinského MŠK Hlohovský, ale guinejský legionár sa dvoma presnými zásahmi do siete Michaloviec virtuálne ocitol na čele tabuľky kanonierov. Hlohovský však v 87. minúty skóroval do siete Podbrezovej a dotiahol sa na svojho soka.K trénerským výmenám sa odhodlali v šiestich kluboch. Ako prví siahli po "novej metle" Seničania, Aleša Čvančaru už po 1. kole vymenil Miroslav Mentel. "Čierny kôň" ligy z Podbrezovej po 28. kole vo fáze tuhého boja o miestenku v EL odvolal Mareka Fabuľu, na lavičku "železiarov" zasadol Karol Praženica. Tomu sa však nepodarilo doviesť tím k historickej pohárovej miestenke, hoci k nej bol blízko. Sklamaním boli výkony nováčika 1. FC Tatran Prešov, ktorého jalová ofenzíva (17 strelených gólov) zaradila na 11. miesto tabuľky a nebyť odstúpenia Myjavy, lúčil by sa so súťažou.Za očakávaniami zaostal Spartak Trnava, ktorý obsadil až 6. priečku a v novej sezóne ho namiesto Miroslava Karhana povedie Nestor El Maestro. Dunajská Streda mala výbornú jar, vďaka ktorej sa do posledného kola uchádzala o účasť v EL. Na slabú jeseň doplatil AS Trenčín, ktorý už vtedy stratil šancu bojovať o tretí titul v sérii, napokon však tím Martina Ševelu "doplával" k pohárovým brehom. V sobotňajšom 33. kole zvládol povinnú jazdu a zdolal Prešov 4:0, v paralelne hranom súboji mu pomohla Žilina identickým triumfom nad Podbrezovou.Nový ročník Fortuna ligy 2017/2018 sa začne 22. júla v novom hracom formáte. Mužstvá najskôr absolvujú 22-kolovú základnú časť, v ktorej sa každý stretne s každým raz doma a raz vonku. Následne sa súťaž rozdelí na dve polovice - prvých šesť tímov bude bojovať o titul, druhých šesť o záchranu. Opäť sa stretne každý s každým doma i vonku, čo predstavuje desať zápasov. Všetky body získané v základnej časti si mužstvá prenesú aj do nadstavby.poradie najlepších strelcov:20 gólov: Filip Hlohovský (MŠK Žilina), Seydouba Soumah (ŠK Slovan Bratislava)14 gólov: Rangelo Maria Janga (AS Trenčín), Michal Škvarka (MŠK Žilina), Jakub Mareš (MFK Ružomberok)trénerské zmeny vo FL 2016/2017:FK Senicapo 1. kole Aleša Čvančaru vymenil Miroslav MentelSlovan Bratislavapo 3. kole Nikodimosa Papavasilioua dočasne nahradil Vladimír Koník, od 6. kola Ivan VukomanovičTatran Prešovpo 11. kole Stanislava Vargu dočasne nahradil asistent Ján Karaffa, od 15. kola nastúpil Miroslav JantekDAC Dunajská Stredapo 12. kole Krisztiána Németha vystriedal Csaba LászlóFC ViOn Zlaté Moravce - Vráblepo 15. kole Petra Gergelyho vystriedal Juraj JarábekŽP Šport Podbrezovápo 28. kole Mareka Fabuľu vystriedal Karol Praženica