Žilina investovala do opravy chodníkov na sídlisku Vlčince 334.000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR Ilustračné foto. Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 21. mája (TASR) – Mesto Žilina doteraz investovalo do obnovy chodníkov na sídlisku Vlčince približne 334.000 eur, pričom rekonštrukčné práce nadviazali na minuloročné opravy chodníkov v tejto časti mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.Doplnila, že kompletnou obnovou prešli chodníky na uliciach Martinská, Fatranská, Tatranská, Karpatská, Trnavská, Kubínska, Popradská a Černovská. "V týchto dňoch sa rekonštruuje chodník na ulici Alexandra Rudnaya na Bôriku, kde sa vysádzajú aj nové stromy. Pracuje sa momentálne aj v časti Malá Praha, kde sa upravujú chodníky na uliciach Ambra Pietra a Kollárovej. Dokončiť by sa mali do konca júna," uviedla hovorkyňa mesta Žilina.V najbližšom období sa začne s opravami v časti Malá Praha a Staré mesto. "Chcel by som poprosiť Žilinčanov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasných dopravných obmedzení, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti so stavebnými prácami. Výsledkom však budú nové chodníky, ktoré opäť zvýšia kvalitu života v našom meste," povedal primátor Žiliny Igor Choma."Nové chodníky pribudnú v Bánovej, na Kvačalovej ulici a rovnako sa aktuálne budujú prvé úseky chodníka v Budatíne, ktorý je súčasťou navrhovaného budúceho chodníka spájajúceho Budatín so Zádubním. Mesto vychádza v ústrety i chodcom na Solinkách, tu vybuduje chodník na Obvodovej ulici," dodala Zigová.Mesto Žilina začalo s rozsiahlou rekonštrukciou chodníkov v roku 2016. "Postupne prešli úpravou chodníky na Hlinách, Solinkách, Hájiku a časť chodníkov na sídlisku Vlčince. Na opravy zatiaľ minulo približne 760.000 eur," uzavrela Zigová.