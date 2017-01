Žilina menila kvôli mrazom tréning. Trenčania s 11 nováčikmi

Prvý tréningu AS Trenčín za slnečného mrazivého počasia, 7. januára 2017 v Trenčíne. Futbalisti AS Trenčín odštartovali zimnú prípravu na jarnú časť Fortuna ligy 2016/2017. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Program zimnej prípravy MŠK Žilina:



7. 1. Začiatok zimnej prípravy

14. 1. MŠK Žilina - Sigma Olomouc (Štadión MŠK, 11:00)

18. 1. MŠK Žilina - MFK Karviná (Štadión MŠK, dvojzápas 11:00/13:00)



sústredenie Turecko (odchod 22. 1.)



25. 1. MŠK Žilina - FC Dinamo Tbilisi

28. 1. MŠK Žilina - Wisla Krakov

31. 1. MŠK Žilina - FK Rostov



generálka na ligu



11. 2. AC Sparta Praha - MŠK Žilina (14:00)



Trenčania začali zimnú prípravu s 11 novými tvárami

program prípravných zápasov AS Trenčín:



10. januára: FC Fastav Zlín – AS Trenčín (13.00, Zlín)

14. januára: AS Trenčín – FC Nitra (11.00 a 13.00, Trenčín)

18. januára – 21. januára: sústredenie v Nymburku

19. januára: FK Mladá Boleslav – AS Trenčín (11.00, Mladá Boleslav)

21. januára: Slovan Liberec – AS Trenčín (11.00, Mladá Boleslav)

25. januára – 4. februára: sústredenie v Turecku

27. januára: Ludogorec Razgrad – AS Trenčín (Belek/Tur.)

30. januára: Hajduk Split – AS Trenčín (Belek/Tur.)

2. februára: Tromsö IL – AS Trenčín (Belek/Tur.)

11. februára: AS Trenčín – FK Fotbal Třinec (Trenčín)

19. februára: AS Trenčín – Považan Nové Mesto nad Váhom





Ružomberok si zmeria sily s pražskými S, v kádri minimálny pohyb

Program prípravných stretnutí MFK Ružomberok:



12. januára o 13.30 h: MFK Ružomberok – MFK Tatran Liptovský Mikuláš

21. januára o 13.00 h: MFK Karviná – MFK Ružomberok



24. januára o 13.00 h: AC Sparta Praha – MFK Ružomberok

26. januára o 14.30 h: SK Slavia Praha – MFK Ružomberok



4. februára o 13.00 h: SK Sigma Olomouc – MFK Ružomberok

11. februára o 14.00 h: FC Nitra – MFK Ružomberok

Žilina 7. januára (TASR) - Futbalisti jesenného majstra MŠK Žilina v sobotu predpoludním začali zimnú prípravu na jarnú časť Fortuna ligy 2016/2017. S trénerom Adriánom Guľom si podali prvýkrát v novom roku ruku všetci hráči, ktorí nemajú reprezentačné povinnosti. Šestica Vavro, Králik, Káčer, Škvarka, Holúbek a Hlohovský je momentálne so slovenskou reprezentáciou v Spojených arabských emirátoch, krajný obranca Ernest Mabouka sa s reprezentáciou Kamerunu pripravuje na blížiaci sa Africký pohár národov. Pod Dubňom je aktuálne na skúške 19-ročný litovský krídelník Eligijus Jankauskas z klubu Suduva Marijampole, žlto-zelení naopak už nepočítajú so službami nemeckého krídelníka Christophera Mandianga.Na prvom zraze v novom roku sa objavili aj dlhodobo zranení hráči. Viktor Pečovský, Róbert Mazáň a Nikolas Špalek by sa postupne mali začať zapájať do tréningového procesu s mužstvom, pričom doteraz trénovali individuálne, dokonca aj počas vianočných sviatkov. Yusuf Otubanjo len nedávno prišiel o sadru na nohe a po dvoch operáciách si ešte pomáha pri chôdzi barlou a rehabilituje.prezradil viac o stave v kádri lodivod MŠK Adrián Guľa.Tréner žlto-zelených musel kvôli silným mrazom, ktoré v Žiline dosahovali v minulých dňoch aj hodnoty pod -20 stupňov Celzia, operatívne zmeniť náplň tréningových jednotiek. Veľké vrásky mu to však nespôsobilo.zareagoval Guľa.Žilinčania sa do 22. januára budú pripravovať na jarnú časť súťaže v domácich podmienkach a na svojom štadióne odohrajú aj zápasy s Olomoucom a dvojzápas s Karvinou. Potom sa presunú do tureckého Beleku, kde ich postupne preveria gruzínske Dinamo Tbilisi, poľská Wisla Krakov a ruský FK Rostov.myslí si tréner jesenného majstra, ktorého 11. februára čaká generálka pred začiatkom súťaže na pôde pražskej Sparty.Hráči sa už na prvý tréning po dovolenkách tešili.zakončil bosniansky útočník.XXXÚradujúci slovenský šampión AS Trenčín vstúpil v sobotu do prípravy na jarnú časť futbalovej Fortuna ligy. Na úvodnom tréningu sa v kabíne dvojnásobného držiteľa domáceho double objavilo jedenásť nových tvárí. Z jesenného kádra chýbali iba Martin Šulek a Jakub Paur, ktorí sú s reprezentačným výberom na sústredení v Spojených arabských emirátoch.Z nových posíl sa na úvodnom tréningu predstavili dvadsaťročný holandský krídelník Milton Klooster a jeho dvojička Rodney Klooster hrajúci na pozícii pravého obrancu.informoval klubový web AS.Do prípravy sa zapojilo aj kvarteto hráčov, ktorých príchod klub oznámil ešte koncom minulého roka. Sú to holandský stredopoliar Desley Ubbink, nigérijskí krídelníci Usman Adekunle Issa, Hillary Gong Chukwah a ich krajan Abdul Musa Zubairu nastupujúci na poste stredopoliara. Do prípravy sa po návrate z hosťovania v Interi Bratislava zapojil stopér Tomáš Šalata a z dorastu prišiel Adrián Slávik nastupujúci na kraji obrany. AS Trenčín má záujem ešte o dvoch alebo troch nových hráčov.Z jesenného kádra prestúpil do belgického KAA Gent Samuel Kalu a tím opustili aj Jamarro Diks, Ruben Gabriel, Matúš Opatovský, Cong Yao Yin, Rafael Vieira, Chisom Johnson a Pedro Barrios. Navyše, klub plánuje uvoľniť na prestup alebo hosťovanie aj trojicu Jeffrey Ket, Aldo Baéz a Erik Mikeš.Už o tri dni majú Trenčania na programe prvý z desiatich naplánovaných prípravných zápasov. Tím odštartuje hernú prípravu v utorok 10. januára na ihrisku štvrtého tímu jesene najvyššej českej súťaže FC Fastav Zlín (13.00). Na domácom ihrisku sa predstaví v sobotu 14. januára, keď v dvojzápase privíta druholigovú Nitru (11.00 a 13.00).Nasledovať budú dve sústredenia. Prvé sa uskutoční v českom Nymburku. V rámci tohto tréningového kempu odohrá AS zápasy proti FK Mladá Boleslav a Libercu. Na tradičnom sústredení v Turecku sú v pláne tri zápasy. Generálkou pred vstupom do druhej časti ligového ročníka 2016/2017 by malo byť domáce stretnutie proti Třincu (11. februára). O týždeň neskôr mal Trenčín odohrať prvé jarné kolo proti Spartaku Myjava. Odstúpenie kopaničiarskeho klubu z najvyššej súťaže však situáciu zmenilo a realizačný tím bude na tento fakt reagovať. Pre členov širšieho kádra je pripravený v druhej polovici februára prípravný zápas proti Nové Mestu nad Váhom.XXXV sobotu popoludní sa na štarte zimnej prípravy zišli aj futbalisti MFK Ružomberok. Úvodný tréning, napriek viac než 10-stupňovému mrazu, absolvovali Liptáci na svojej umelej hracej ploche.Z jesenného kádra trénerovi Norbertovi Hrnčárovi chýbal Martin Chrien, ktorý bol pod Čebraťom na hosťovaní a jeho materský klub Viktoria Plzeň si ho stiahol do vlastnej prípravy. Kľučku na kabíne nestlačil ani Dominik Kružliak, ten je so slovenskou reprezentáciou v Spojených arabských emirátoch.vysvetlil na adresu 5–gólového ružomberského zakončovateľa a reprezentanta do 21 rokov športový riaditeľ liptovského klubu Dušan Tittel.Viacnásobný slovenský reprezentant Marek Sapara prišiel na zraz, ale zranenie mu zatiaľ nedovolí trénovať. Do prípravy zasiahli štyria nováčikovia – obrancovia Lukáš Kojnok z Liptovského Hrádku a Vojtěch Šandera z Viktorie Žižkov a stredopoliari Michal Grohoľ (Partizán Bardejov) a Dalibor Takáč (VSS Košice).podotkol Hrnčár. Do prípravy A-mužstva boli zaradení aj niektorí chlapci z dorastu i hráči zLiptáci podstatnú časťabsolvujú v domácich podmienkach. Tentoraz nevycestujú za teplom do Turecka, ale o poznanie bližšie.spresnil tréner MFK.V tabuľke Fortuna ligy patrí Ružomberku piata pozícia, s ktorou v klube nevládne prílišná spokojnosť.povedal Tittel.