Žilina môže na Slovane osláviť titul, DAC so Zemplínom doma v 28. kole

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Program 28. kola FL 2016/17:



sobota 22. apríla o 15.30 hod. AS Trenčín - MFK Ružomberok (Kružliak, T. Somoláni, RTVS), o 19.00 MFK Zemplín Michalovce - DAC Dunajská Streda (Kráľovič, Tomčík, Jankovič, ihrisko DAC)



nedeľa 23. apríla o 15.20 Slovan Bratislava - MŠK Žilina (P. Hrčka, Benko, Lieskovský, TV Dajto), o 17.30 FK Senica - ŽP Šport Podbrezová (Smolák, Ádám, Galo, TV 213)



zápas Tatran Prešov - ViOn Zlaté Moravce v NTC Poprad odložili pre nepriaznivé počasie na stredu 3. mája



Trnava má voľno



Tabuľka FL po 27. kole:



1. Žilina 24 18 4 2 68:20 58

2. Slovan 25 15 3 7 43:28 48

3. Ružomberok 24 10 7 7 44:33 37

4. Podbrezová 24 10 7 7 27:23 37

5. Trenčín 25 10 5 10 39:40 35

6. Trnava 25 9 7 9 26:29 34

7. D. Streda 24 7 10 7 29:27 31

8. Michalovce 25 8 5 12 32:45 29

9. Senica 25 6 6 13 20:28 24

10. Zl. Moravce 24 5 6 13 24:41 21

11. Prešov 25 3 8 14 14:52 17

- zápasy Spartaka Myjava anulovali

Bratislava 21. apríla (TASR) - Už v nedeľu môže byť známe meno nového slovenského futbalového majstra. Situácia sa po odstúpení Myjavy z ligy vyvinula tak, že ak líder zo Žiliny na Pasienkoch zdolá v 28. kole domáci Slovan, vymení na poste pre slovenského šampióna AS Trenčín. Do programu kola zasiahlo aj nepriaznivé počasie na severe krajiny, popradské NTC je pod snehom a tak súboj Prešova so Zlatými Moravcami preložil až po termíne konania finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu (1. mája) na stredu 3. mája."Šošoni" vedú Fortuna ligu 2016/17 pred druhým Slovanom o desať bodov. Ak vyhrajú, rekordný osemnásobný majster SR ich už v ďalšom priebehu súťaže nebude môcť predbehnúť, lebo bude hrať už len štyri duely. Zverencom trénera Adriána Guľu sa do zostavy po zraneniach vracajú opory Viktor Pečovský, Róbert Mazáň aj Yusuf Otubanjo. Či ich lodivod ešte stále šesťnásobného majstra SR zaradí do základu je otázne, keďže rozbehnutý stroj pracuje dobre, no minimálne budú pripravení pomôcť skúsenosťami v prípade potreby.Slovan v posledných dvoch ligových zápasoch v Dunajskej Strede aj Ružomberku prehral gólmi v posledných minútach. Boj o titul už aj on zrejme považuje za vyriešený, 1. mája ho čaká finále Slovnaft Cupu proti druholigovej Skalici, kvôli prestíži si ale nemôže dovoliť proti Žiline hazardovať. Diváci by tak v ideálnom prípade mohli vidieť výborný ligový futbal.Pozornosť sa sústredí aj na boj o pohárovú Európu, ktorý je v tejto sezóne veľmi zaujímavý a šancu na Európsku ligu UEFA 2017/18 živia viacerí adepti. Vo FL sú v hre spolu dve miestenky do Európskej ligy (tretiu má istú víťaz SP). Ak pohár získa favorizovaný Slovan a súčasne "belasí" skončia v lige na 2., resp. 3. mieste, do EL pôjde aj 4. tím ligy.Hneď prvý zápas 28. kola ponúkne priamy boj o EL. Majster v sobotu hostí Ružomberok. Tím kouča Martina Ševelu je piaty a na tretiu "Ružu" stráca len dva body. Štvrtá Podbrezová má jar slabšiu, no naštartovať by sa mohla v nedeľu v Senici. Okrem Ružomberka, Podbrezovej a Trenčína snívajú o európskom dobrodružstve aj piata Trnava a šiesta Dunajská Streda. Trnava má v tomto kole voľno, po ktorom v stredu 26. apríla v derby hostí Slovan. DAC hrá doma na Žitnom ostrove s Michalovcami, s ktorými sa dohodol na výmene prostredia, keďže rekonštrukcia ich hlavnej plochy sa pretiahla.uviedol Zemplín v oficiálnom komuniké.