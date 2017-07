Žilina napísala rozprávku s trpkým koncom, Kaša: Bude to dlho mrzieť

Na snímke zľava Filip Kaša (Žilina). Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 20. júla (TASR) - Išiel za zázračným víťazstvom a napokon dosiahol výhru s mimoriadne trpkou príchuťou. Slovenský futbalový majster MŠK Žilina vyhral v stredu na pôde dánskeho FC Kodaň 2:1 v odvete 2. predkola Ligy majstrov 2017/18. Keďže však pred týždňom pod Dubňom prehral 1:3, v súčte oboch stretnutí sa tešil z postupu dánsky šampión.Ten sa proti Žiline na vlastnom štadióne triasol o postupový výsledok do posledných sekúnd. Hostia do bodky naplnili predzápasové slová ich trénera Adriána Guľu, že chcú predviesť odhodlaný, vášnivý a energický výkon. Hneď na začiatku druhého polčasu síce inkasovali z prísnej penalty gól na 1:1, ale opäť dokázali gólovo udrieť. A v poslednej polhodine mali na strelenie potrebného tretieho gólu, ktorý by im zabezpečil minimálne predĺženie, aj veľké šance. Nestalo sa tak, a preto v tábore MŠK zavládol smútok.zhodnotil 24-ročný kapitán Michal Škvarka, podľa ktorého bol slovenský outsider len kúsok od zaskočenie favorita. Kodaň hrala v minulej sezóne skupinu Ligy majstrov, no v rozbiehajúcej ju mohla stopnúť hneď na začiatku "malá" Žilina.dodal Škvarka.Víťazný gól hostí dosiahol český obranca Filip Kaša nekompromisnou hlavičkou po rohovom kope. Aj z jeho slov v mixzóne bolo cítiť obrovské sklamanie.ťažko hľadal slová 23-ročný český zadák, podľa ktorého je len malá náplasť na vyradenie fakt, že Kodaň doma prehrala po dlhých 49 zápasoch.dodal Kaša.Stopér Denis Vavro tiež len ťažko hľadal slová po "rozprávke s nešťastným koncom".povedal. MŠK doplatil aj na to, že pri žrebe dostal zrejme najťažšieho možného súpera. A tak v pohárovej Európe vydržal len dva zápasy. Už v sobotu sa však začne slovenská Fortuna liga a majster ju odštartuje na ihrisku nováčika v Nitre.vyjadril sa 21-ročný obranca.