Žilina pripravila program o znižovaní emisného zaťaženia

Žilina 22. septembra (TASR) – Mesto Žilina dnes v rámci Európskeho týždňa mobility pripravilo na Námestí Andreja Hlinku program zameraný na potrebu znižovania emisného zaťaženia."Témou Európskeho týždňa mobility 2017 je Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita. V nadväznosti na túto tému pripravilo mesto pre návštevníkov prezentáciu elektromobilov rôznych značiek či predstavenie zámeru mesta zriadiť systém na zdieľanie verejných bicyklov. Návštevníci podujatia si vyskúšali jazdu požičaným bicyklom či jazdu v elektromobile," informoval hovorca mesta Žilina Pavol Čorba.Doplnil, že cestujúci s platným vodičským preukazom dnes môžu využiť bezplatnú dopravu na všetkých linkách MHD do 24. hodiny. "Týmto spôsobom chceli primátor a poslanci mestského zastupiteľstva podporiť význam mestskej hromadnej dopravy ako ideálneho druhu dopravy v mestskom priestore," podotkol hovorca mesta Žilina.Európsky týždeň mobility sa podľa neho koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali obyvateľov využívať na prepravu multimodálnu dopravu (pešia preprava, cyklistická či hromadná doprava) - alternatívy k individuálnej automobilovej doprave s vysokou emisnou produkciou. Mesto Žilina sa do tohto podujatia zapojilo už štvrtýkrát, dodal Čorba.