Žilina sa zapojila do zbierky bicyklov pre africké deti

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto: TASR/Miroslav Košírer Foto: Ilustračné foto: TASR/Miroslav Košírer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 6. septembra (TASR) - Mesto Žilina sa zapojilo do charitatívneho projektu s názvom Kolo pro Afriku, ktorý pomáha africkým deťom dosiahnuť vzdelanie. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Pavol Čorba.Doplnil, že projekt realizuje spoločnosť Kola pro Afriku založená v roku 2012 v Ostrave.uviedol hovorca mesta Žilina.Organizátor podľa neho zabezpečuje zvoz, triedenie, opravu a prevoz bicyklov do Afriky a ich doručenie do škôl a deťom.doplnil Čorba.dodal hovorca mesta Žilina.Bicykel môžu darcovia odovzdať na Mestskom úrade v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, po telefonickom dohovore na jednom z uvedených čísel: Mestský úrad +421 417 063 114, Ľuboš Slebodník +421 908 918 972 (e-mail: lubos.slebodník@zilina.sk), Ján Papán +421 948 044 499. Koordinátorom projektu za mesto Žilina je koordinátor mobility Ľuboš Slebodník.