Žilina v prípade postupu do 3.predkola LM proti Malmö alebo Vardaru

Na snímke futbalisti MŠK Žilina pózujú pred začiatkom prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov MŠK Žilina - FC Kodaň v Žiline, 12. júla 2017. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

kalendár žrebov LM 2017/2018:

4. augusta: žreb play off (Nyon)

24. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)

11. decembra: žreb osemfinále (Nyon)

16. marca 2018: žreb štvrťfinále (Nyon)

13. apríla: žreb semifinále a finále (Nyon)



zápasový kalendár LM 2017/2018:

18.-19. júla: odvety 2. predkola

25.-26. júla: 1. zápasy 3. predkola

1.-2. augusta: odvety 3. predkola

15.-16. augusta: 1. zápasy play off

22.-23. augusta: odvety play off

12.-13. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

26.-37. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

17.-18. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

31. októbra-1. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

21.-22. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

5.-6. decembra 6. kolo skupinovej fázy

13.-14. a 20.-21. februára 2018: 1. zápasy osemfinále

6.-7. a 13.-14. marca: odvety osemfinále

3.-4. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

10.-11. apríla: odvety štvrťfinále

24.-25. apríla: 1. zápasy semifinále

1.-2. mája: odvety semifinále

26. mája: finále (Kyjev, Olympijský štadión)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nyon 14. júla (TASR) - Futbalisti slovenského majstra MŠK Žilina sa v prípade postupu do 3. predkola Ligy majstrov 2017/2018 stretnú s úspešnejším z dvojice Malmö FF zo Švédska - Vardar Skopje z Macedónska (prvý zápas 1:1). Rozhodol o tom piatkový žreb v ústredí Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone.Zverenci trénera Adriána Guľu v prvom zápase 2. predkola prehrali doma pod Dubňom s dánskym šampiónom FC Kodaň 1:3. Odvetu absolvujú v dánskej metropole v stredu 19. júla. Prvé súboje 3. predkola LM 2017/2018 sú na programe 25.-26. júla, odvety potom 1.-2. augusta.Od 3. predkola sa účastníci rozdelili do tzv. majstrovskej a nemajstrovskej (ligovej) vetvy. V majstrovskej vetve v 3. predkole bude účinkovať 17 postupujúcich z 2. predkola a priamo doň nasadili trio Slavia Praha, Olympiakos Pireus a FC Viitorul Constanta. Teda majstrov ČR, Grécka a Rumunska, šampiónov troch najvyššie rankingovo postavených asociácií, ktoré nemajú priamu miestenku do vytúženej skupiny v hlavnej fáze.Úspešnejší z dua Žilina - Kodaň figuroval pri žrebe v 1. skupine ako nasadený, mohol sa tak stretnúť s nenasadeným českým majstrom Slaviou Praha, resp. aj s nenasadenými postupujúcimi z ďalších dvojíc Spartaks Jurmala - FK Astana, Dundalk - Rosenborg Trondheim či FH Hafnarfjördur - Víkingur.V nemajstrovskej vetve bolo nasadené kvinteto Dynamo Kyjev, Ajax Amsterdam, Viktoria Plzeň, CSKA Moskva a FC Bruggy, nenasadenými boli Steaua Bukurešť, Young Boys Bern, OGC Nice, Istanbul Basaksehir a AEK Atény.Zdolaní v oboch vetvách 3. predkola postúpia do play off EL 2017/2018. Tento ročník je už 63. v elitnej európskej súťaži, resp. 26. odkedy UEFA zaviedla Ligu majstrov. Finále sa bude hrať na Olympijskom štadióne v Kyjeve v sobotu 26. mája 2018.