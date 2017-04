Žilina v šlágri 28. kola zdolala Slovan a získala siedmy titul

Na snímke hráči Žiliny sa tešia z gólu Michala Škvarku v zápase 28. kola Fortuna ligy Slovan Bratislava - MŠK Žilina 23. apríla 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Fortuna liga - 28. kolo:



ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 0:1 (0:0)



Gól: 83. Škvarka. Rozhodoval: P. Hrčka, ŽK: Sekulič, Priskin, Saláta - Škvarka, Šejdajev, 1489 divákov.



Slovan: Greif - Sekulič, Saláta, Rundič, Kubík (84. Ligeon) - De Sa (61. Oršula), Savičevič, De Kamps (79. Kóňa) - Soumah, Priskin - Damnjanovič



Žilina: Volešák - Mabouka, Vavro, Králik, Holúbek - Diaz - Špalek, Klec, Škvarka, Hlohovský (90.+1 Jánošík) - Šejdajev (90.+2 Mráz)



Adrián Guľa, tréner Žiliny: "Zlomili sme Slovan na jeho štadióne a chlapci si za to zaslúžia absolutórium. Som nesmierne šťastný, že sa nám to podarilo a vyhrali sme titul. Je to pre mňa prvý titul, ale ja nie som dôležitý, dôležití sú hráči, vedenie. Podzravujem šéfa, toto je dodatočný darček k jeho 60. narodeninám."

Na snímke hráč Žiliny Michal Škvarka (uprostred) sa teší z gólu so spoluhráčmi Michalom Klecom (vľavo) a Ernestom Maboukom (vpravo) v zápase 28. kola Fortuna ligy Slovan Bratislava - MŠK Žilina 23. apríla 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann



Vizitka MŠK Žilina, víťaza Fortuna ligy 2016/2017



rok založenia: 1908



predošlé názvy: 1908 - ZsTK (Zsolnai Testgyakorlók Köre), 1909 - ŽTK Žilina, 1919 - ŠK Žilina, 1948 - Sokol Slovena Žilina, 1953 - Iskra Slovena Žilina, 1956 - DŠO Dynamo Žilina, 1963 - TJ Jednota Žilina, 1967 - TJ ZVL Žilina, 1990 - ŠK Žilina, 1995 - MŠK Žilina



klubové farby: žltá, zelená



štadión: Štadión pod Dubňom (kapacita 12.381 miest)



majiteľ: Jozef Antošík



prezident: Jozef Antošík



tréner: Adrián Guľa



web: http://www.mskzilina.sk/



prezývka: šošoni





Súčasný káder:



brankári: Miloš Volešák, Aleš Mandous, Martin Leško



obrancovia: Ernest Mabouka, Róbert Mazáň, Bojan Letič, Denis Vavro, Dávid Hancko, Filip Kaša, Jakub Holúbek, Joan Herrera, Martin Králik



stredopoliari: Viktor Pečovský, Michal Škvarka, Eugeniu Cociuc, Miroslav Káčer, Michal Klec, Filip Hlohovský, Kristián Vallo, Ivan Diaz



útočníci: Nikolas Špalek, Lukáš Jánošík, Samuel Mráz, Yusuf Otubanjo, Eligijus Jankauskas, Roland Gerebenits, Ramil Šejdajev





Tréner: Adrián Guľa



Asistenti trénera: Marián Zimen, Ladislav Kubalík



Tréner brankárov: Miroslav Seman



Športový manažér: Karol Belaník



Tímový manažér: Vladimír Leitner



Vedúci tímu: Marián Varga



Kondično-rehabilitačný manažér: Milan Ťapay



Lekári: Juraj Popluhár, Jozef Hudcovský



Fyzioterapeut: Tomáš Lintner



Kondičný tréner: Jakub Hodúl



Maséri: Peter Vojt, Jozef Hromka, Marko Kopas



Videotechnik: Juraj Jacko





Najväčšie úspechy: 7x majster SR (2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2012, 2017), účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov (2010/2011), účasť v skupinovej fáze Pohára UEFA (2008/2009), 1x víťaz Slovenského pohára (2012), 5x víťaz slovenského Superpohára (2003, 2004, 2007, 2010, 2012)

Prehľad majstrov SR a šampiónov podľa počtu titulov

Prehľad majstrov podľa počtu titulov:

Bratislava 23. apríla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v nedeľňajšom šlágri 28. kola Fortuna ligy 2016/2017 nad ŠK Slovan Bratislava 1:0 a v predstihu rozhodli o zisku majstrovského titulu.V novodobej histórii slovenskej ligy získala Žilina siedmy titul. Naposledy vystúpila na piedestál v sezóne 2011/2012, následne sa dvakrát tešili hráči rekordného osemnásobného šampióna Slovana Bratislava a rovnako dvakrát po sebe bol majster AS Trenčín.Žilinčania vďaka triumfu na Pasienkoch využili hneď prvú príležitosť na spečatenie titulu. Mužstvo Adriána Guľu si cestu za trofejou vydláždilo už počas jesene a hoci mu bodovo ublížilo odstúpenie Spartaka Myjava i výsledkové zakolísania v úvode jari, stále si udržiavalo pohodlný náskok pred konkurentmi. Bratislavský Slovan i Podbrezová tiež utrpeli bodové straty a tak sa pod Dubňom môžu tešiť zo zisku miestenky v predkole Ligy majstrov 2017/2018.V ďalšom kole sa Žilinčania predstavia v piatok 28. apríla v Trenčíne, najbližší domáci zápas ich čaká až 13. mája proti Senici. Slovan sa v stredu 26. apríla predstaví v derby v Trnave.Úvodné minúty sa niesli v znamení nepresností hráčov oboch tímov. Ako prvý sa v 8. minúte zastreľoval kanonier "belasých" Priskin, ale Volešák nemusel zasahovať a brankára Žiliny neohrozila ani slabá ľavačka De Sa. Na opačnej strane ihriska Saláta v 12. minúte zle rozohral, loptu získal Šejdajev, ale po jeho prihrávke Špalek nedokázal prekonať Greifa. Šlágru jari chýbala kvalita, opticky viac z hry mal Slovan, ale ani jeho hráči sa nedokázali dlhší čas dostať do vyloženej šance. V 30. minúte skúšal šťastie Kubík, ale Volešák si s jeho pokusom poradil. V 42. minúte mali Žilinčania najväčšiu príležitosť v prvom polčase, hlavičku Vavra však Greif bravúrne vytlačil na roh. Na druhej strane pohrozil rovnako hlavičkou De Kamps, ale lopta išla vedľa brány.V 59. minúte dostal Priskin dobrú loptu a osamotený z ľavej strany šestnástky takmer prepálil Volešákove rukavice, ale skóre sa nezmenilo ani po následnej skrumáži pred žilinskou "päťkou". Hostia po prestávke vyrukovali s vyšším pressingom a darilo sa im zachytávať lopty na súperovej polovici, ale šance z toho pre nich neplynuli. V 71. minúte aktívny Soumah "nabil" Rundičovi, ktorý sa však pošmykol a loptu poslal vysoko nad bránu. V 78. minúte si Žilinčania po "jasličkovej" akcii Soumaha takmer strelili vlastenca, lopta sa však so šťastím odrazila od žrde do poľa. Keď už sa zápas schyľoval do remízovej koncovky, napriahol Škvarka spoza šestnástky a jeho kríža strela skončila v sieti - 0:1. Žilinčania udreli v pravej chvíli, súper už nemal čas odpovedať a oddialiť majstrovské oslavy svojho veľkého rivala.1993/1994 ŠK Slovan Bratislava1994/1995 ŠK Slovan Bratislava1995/1996 ŠK Slovan Bratislava1996/1997 1. FC Košice1997/1998 1. FC Košice1998/1999 ŠK Slovan Bratislava1999/2000 Inter Bratislava2000/2001 Inter Bratislava2001/2002 MŠK Žilina2002/2003 MŠK Žilina2003/2004 MŠK Žilina2004/2005 FC Artmedia Petržalka2005/2006 MFK Ružomberok2006/2007 MŠK Žilina2007/2008 FC Artmedia Bratislava2009/2009 ŠK Slovan Bratislava2009/2010 MŠK Žilina2010/2011 ŠK Slovan Bratislava2011/2012 MŠK Žilina2012/2013 ŠK Slovan Bratislava2013/2014 ŠK Slovan Bratislava2014/2015 AS Trenčín2015/2016 AS Trenčín2016/2017 MŠK Žilina8 – ŠK Slovan Bratislava7 – MŠK Žilina2 – 1. FC Košice, Inter Bratislava, Artmedia Bratislava, AS Trenčín1 – MFK Ružomberok