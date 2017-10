Žilina vyhrala v dohrávke 12. kola nad Nitrou 2:0

Ilustračná snímka Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

MŠK Žilina – FC Nitra 2:0 (1:0)



Góly: 22. Mráz, 57. Králik. Rozhodoval Marhefka, ŽK: 28. Kaša – 61. Steinhübel, 72. Niba, 86. Hroššo, 3927 divákov.



Zostavy:



Žilina: Volešák – Vallo, Králik, Kaša, Mazáň – Diaz – Káčer, Škvarka (56. Otubanjo) – Špalek (72. Holúbek), Mráz (78. Cociuc), Jánošík.



Nitra: Hroššo – Kunik, Križan, Niba, Chovančík – Šimončič, Kóňa – Steinhübel (76. Valenta), Charizopulos (60. Fábry), Ivančík (46. Balaj) – Ngeyitala.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 15. októbra (TASR) - Dohrávku 12. kola začali vo vynikajúcom počasí lepšie Žilinčania, ktorí sa už v 2. min. dostali do dobrých situácií na skórovanie. Najskôr vystrelil z ľavej strany dobre Káčer, ale Hroššo pokus zlikvidoval, následná dobrá strela Škvarku k Hroššovi vďaka obrane hostí neprešla. Domáci mali viac z hry, Nitra však tradične dobre bránila, a tak sa do ďalšej väčšej príležitosti dostali šošoni až v 16. min., keď po centri Jánošíka hlavičkoval Králik iba tesne nad Hroššovu bránu.V 22. min. prišla po rohu hostí rýchla kontra zo strany Žiliny, k lopte sa po prihrávke Jánošíka dostal Mráz a technickou strelou do ľavého rohu brány Nitry otvoril skóre. Žilinčania sa snažili kombinačne rozobrať hostí, ale do veľkých šancí sa nedostávali. V 39. min. mal dobrú šancu na ďalší gól Špalek, no z pravej strany napol iba bočnú sieť hostí. Hostia vstúpili do 2. polčasu aktívne, pred Volešákovou bránou sa dostali k niekoľkým strelám, ale vyrovnať sa im nepodarilo.Naopak v 49. min. mohli domáci zvýšiť, keď Škvarka opečiatkoval bombou Hroššove brvno, k odrazenej lopte sa dostal Káčer, ale jeho pokus smeroval mimo. O tri minúty Kaša pálil z diaľky a Hroššo musel vytlačiť na roh, o ďalšie tri minúty sa po Diazovej prihrávke prezentoval opäť gólovkou Škvarka a brankár Nitranov znovu udržal svoj tím nad vodou. Druhý gól však pridali hráči majstra v 57. min., keď po Mazáňovom centri hlavičkoval do siete Králik. V 62. min. Jánošíkov center netrafil zblízka pred bránou ideálne Vallo a na opačnej strane sa o chvíľu predviedol dobrým zákrokom aj Volešák, keď po strele Balaja vyrazil loptu na roh. Po ňom síce hostia dostali vďaka Križanovi loptu do siete, ale Kóňa stál v ofsajde, zapojil sa do hry a gól tak neplatil. Hostia po druhom góle Žiliny nezložili zbrane, ale snažili sa o zníženie.Do ďalšej dobrej príležitosti sa v 74. min. dostal Steinhübel, ale jeho strelu z voleja Volešák vyrazil do bezpečia. Päť minút pred koncom namieril dobre po centri Kuníka koníčkom Balaj, ale ani jeho šanca vďaka Volešákovi v bráne Žiliny neskončila. Ani krížny pokus Valentu v 90. min. sa gólom neskončil, a tak Žilinčania porazili Nitru 2:0 a preskočili ju o skóre v tabuľke.