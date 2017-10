Žilina získala za prenájom stánkov na Vianočných trhoch 85.539 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 21. októbra (TASR) – Do elektronickej aukcie na prenájom 11 stánkov s občerstvením na Vianočných trhoch v Žiline sa zapojilo v októbri 15 záujemcov a mesto Žilina za prenájom získalo 85.539 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Pavol Čorba.Doplnil, že na Mariánskom námestí bude sedem stánkov s občerstvením a na Námestí Andreja Hlinku štyri. "Vianočné trhy sa uskutočnia od 24. novembra do 24. decembra 2017, predajcovia občerstvenia majú možnosť predĺžiť predaj až do 2. januára 2018. Ani tento rok nebude chýbať charitatívna akcia Primátorský punč. Cena punču bude dobrovoľná a výťažok venovaný deťom alebo seniorom. Predávať ho bude osobne primátor mesta a pracovníci Mestského úradu v Žiline," uviedol hovorca mesta Žilina."Srdečne pozývam všetkých, ktorí budú mať cestu na Mariánske námestie, aby sa zastavili na Vianočných trhoch a na Primátorskom punči. Stánok, v ktorom budem podávať tento typický vianočný nápoj, nájdete v ohradenom areáli Vianočných trhov priamo v srdci nášho mesta. Poteší ma, keď sa aj spoločne porozprávame," pozval primátor Žiliny Igor Choma.Novinkou tohtoročných trhov bude podľa Čorbu program, ktorý prinesie takmer denne zaujímavé hudobné vystúpenia a každú nedeľu od 18. hodiny divadelné predstavenia pre deti a mládež. "Od 24. novembra 2017 do 2. januára 2018 budú mať nadšenci športu bezplatne k dispozícii umelé klzisko priamo na Mariánskom námestí v Žiline. Stredy budú patriť hokejovej škole MsHK Žilina a tréningom priamo na ploche umelého klziska v čase od 17. do 19. hodiny," dodal hovorca mesta Žilina.