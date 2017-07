Žilina zvíťazila v Kodani, do ďalšieho predkola LM ale nepostúpi

Na snímke druhý vľavo Ramil Šejdajev (MŠK Žilina) a vpravo Ján Greguš (FC Kodaň) počas prvého zápasu 2. predkola Ligy majstrov MŠK Žilina - FC Kodaň v Žiline, 12. júla 2017. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

odveta 2. predkola LM 2017/2018:



FC Kodaň - MŠK Žilina 1:2 (0:1)

Góly: 48. Verbič (z 11 m) - 19. Otubanjo, 57. Kaša, ŽK: Vavro, Škvarka (obaja Žilina), rozhodoval: Lardot (Belg.), 9140 divákov.



zostavy a striedania:



FC Kodaň: Olsen - Boilesen, Lüftner, Johansson, Bengtsson - Verbič, Greguš, Matič (65. Kvist), Toutouh - Sotiriou (66. Pavlovič), Santander

MŠK Žilina: Mandous - Vallo (75. Králik), Vavro, Kaša, Mazáň - Cociuc (66. Šejdajev), Diaz, Škvarka - Špalek, Otubanjo, Polievka (61. Mráz)

/prvý zápas: 3:1, do 3. predkola postúpila Kodaň/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 19. júla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v stredajšej odvete 2. predkola Ligy majstrov 2017/2018 na pôde dánskeho majstra FC Kodaň 2:1. Do 3. predkola ale vďaka výhre 3:1 pod Dubňom v prvom zápase postúpila Kodaň, stretne sa v ňom s macedónskym Vardarom Skopje.Slovenský šampión vyhral prvý polčas 1:0 po góle Yusufa Otubanja z 19. minúty. Domáci zverenci trénera Staaleho Solbakkena vyrovnali v 48. minúte z prísnej penalty vďaka Benjaminovi Verbičovi. Zverenci kouča Adriána Guľu sa ale opäť dostali do vedenia v 57. minúte po nekompromisnej hlavičke českého stopéra Filipa Kašu. Žilina súpera v závere výrazne tlačila, ale potrebný tretí gól už nedala a lúči sa s pohárovou Európou už po dvoch zápasoch.Tak ako v Žiline aj v Kodani sa od prvých sekúnd hral "výživný" a zaujímavý futbal. Už v 1. minúte to na strane domácich skúsil nebezpečne Sotiriou, ale technickým obstrelom minul ľavú žrď brány hostí. V 11. minúte si pohral s nervami spoluhráčov brankár Žiliny Mandous, lopta mu pri preberaní odskočila k dobiedzajúcemu Matičovi, no našťastie pre hostí sa odrazila mimo. O minútu to opäť nebezpečne skúsil Sotiriou a opäť minul. Potom z ničoho nič udrelo na opačnej strane. Otubanjo v vnikol do šestnástky z ľavej strany, obohral Greguša a od bránkovej čiary prestrelil brankára Kodane Olsena. Lopta sa ešte odrazila od brvna a spadla za čiaru. Kodaň zneistela, v strede poľa jej nefungovala kreativita, napriek tomu sa dostala do ďalších šancí vďaka krídelníkom a hrotovým útočníkom, ktorí boli schopní podržať loptu. V 22. minúte sa dostal vo vnútri šestnástky hostí ku zakončeniu úplne voľný Santander, ale tesne minul pravú tyč. O ďalšie štyri minúty sa po ďalšej rýchlej akcii dostal k zakončeniu Verbič, Mandousa už aj prekonal, ale z opustenej brány odkopol do bezpečia Vavro. No aj Žilina dokázala pohroziť z niekoľkých akcií, boli to ale len náznaky. Kodaň chcela do polčasu vyrovnať, ale strely Verbiča a Greguša cestu do siete nenašli.Hneď na začiatku druhého polčasu dostala Kodaň šancu kopať prísnu penaltu po zákroku Diaza na Bengtssona a Verbič ju s prehľadom využil. Žilina ale nerezignovala a po necelých desiatich minútach opäť gólovo udrela. Po Škvarkovom roku sa perfektnou hlavičkou do ľavého horného rohu prezentoval český obranca hostí Kaša. Žilina bola na vlne a domáci tréner zareagoval nasadením opôr Kvista a Pavloviča. A práva Pavlovič mohol vyrovnať hlavou v 71. minúte, ale v náskoku netrafil loptu ideálne. "Šošoni" mohli streliť gól, ktorý by im priniesol predĺženie v 74. minúte, ale Škvarkovu strelu obrana zblokovala, rovnako ako následný Mazáňov pokus. Kouč Guľa išiel do rizika, rozostavenie zmenil na 3-4-3 a Žilina ďalej tlačila. V 82. minúte mohol vyrovnať Pavlovič po rýchlom prieniku, ale pálil nepresne. Potom to skúsil Škvarka, ale len do stredu bránky a menej razantne. O chvíľu tiež slabo strieľal Otubanjo. Potrebný tretí gól mohol v nadstavenom čase dosiahnuť Šejdajev, bol sám pred Olsenom, ale preváhal najlepší moment a strelil len do brankára. Žilina súpera drvila, ale tretí gól nedala a lúči sa s pohárovou Európou už po dvoch zápasoch.