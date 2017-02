Žilinčan Húževka: Víťazstvo v Košiciach je pre mnohých emotívne

Peter Húževka, archívne foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Žilina 4. februára (TASR) - Víťazstvo hokejistov Žiliny 5:4 na ľade HC Košice malo pre hostí špeciálnu príchuť. Prvý triumf nad "oceliarmi" v sezóne prišiel až v piatom vzájomnom zápase, navyše po tom, ako "vlci" otočili nepriaznivý stav 0:3. V ich zostave sa objavilo deväť hráčov s košickou minulosťou, radosť z triumfu netajil ani tréner Milan Jančuška, ktorý v Košiciach býva.Žilinčania strelili v Košiciach päť gólov, z toho štyri dosiahli hráči, ktorí tam pôsobili. Stíhaciu jazdu hostí zavŕšil Peter Húževka, ten ako hráč HC Košice získal dva majstrovské tituly.poznamenal Húževka po stretnutí. Tri získané body Žilinčanov síce v tabuľke neposunuli, no triumf v Košiciach vždy poteší. "Toto víťazstvo chutí sladko," priznal tréner hostí Milan Jančuška.Žilinčania v Košiciach potvrdili významné zlepšenie v porovnaní s nedávnymi sezónami. Dlhodobo sú v tabuľke Tipsport Ligy na štvrtom mieste a pred nimi sú iba finalisti uplynulých troch sezón, ktorí majú opäť vysoké ambície.dodal Húževka.Žilinská radosť z víťazstva ostro kontrastovala s pocitmi Košičanov. Tí v domácom prostredí nezvládli nádejne rozohraný zápas. Prehra so Žilinou bola pre nich šiestou domácou v sezóne.poznamenal Dávid Šoltés, ktorý v 7. minúte otvoril skóre zápasu. Košičania sú po prehre 4:5 na treťom mieste tabuľky, Žilinčania zostali štvrtí so 17-bodovou stratou na "oceliarov".