Žilinčania chcete dať dieťa do jasiel? Mesto má ešte voľné kapacity

Žilina 1. augusta (TASR) - Kapacita detských jaslí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina nie je k dnešnému dňu naplnená a rodičia, prípadne zákonní zástupcovia majú stále možnosť prihlásiť dieťa od dovŕšenia jedného roka do troch rokov veku do jaslí. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Pavol Čorba.uviedol Čorba.Doplnil, že žiadosť o prijatie dieťaťa do jaslí si môžu záujemcovia vyzdvihnúť v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline. "dodal hovorca mesta Žilina.