Žilinská univerzita predstavila v Bruseli budúcnosť energetiky

Brusel 12. októbra (TASR) - Budúcnosť energetického sektora a aktuálne trendy boli hlavné témy stredajšej konferencie na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, ktorú pripravila Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD).Záštitu nad konferenciou s názvomprevzal poslanec Európskeho parlamentu (EP) Ivan Štefanec. Organizátorom podujatia bola Žilinská univerzita.Prodekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity Peter Brída, ktorý je zodpovedný za rozvoj a medzinárodnú spoluprácu a prodekan pre vzdelávanie Peter Braciník pre TASR uviedli, že ich univerzita aj týmto projektom potvrdila doterajšiu regionálnu a cezhraničnú európsku spoluprácu so svojimi partnermi - Technickou univerzitou v Ostrave a Politechnikou Sliezskou z Gliwíc v Poľsku.Minulý rok sa ich spolupráca premietla do podujatia s názvom Priemysel 4.0, ktoré sa konalo na českom zastúpení pri EÚ v Bruseli, tohto roku Slováci presadili konferenciu o energetike.Hlavné prvky konferencie boli zamerané na otázky, ako efektívne využívať energetické zdroje, akým spôsobom bude riešená elektrická energia v budúcnosti alebo či bude pokračovať vývoj v oblasti inteligentných budov." upozornil Brída. Podľa neho je úlohou univerzít prinášať nové riešenia aj v tejto oblasti.dodal.Braciník doplnil, že ich aktivity možno vnímať aj na pozadí snáh EÚ o budovanie energetickej únie. Tento koncept vníma ako pozitívny, lebo sa týka každého človeka a vedie k tomu, aby sa šetrilo energiou a ľudia míňali menej peňazí. Inovácie v oblasti energetiky, ku ktorým prispievajú aj univerzity, si podľa neho koneční zákazníci na prvý pohľad možno ani neuvedomia, ale ovplyvňujú ich každodenný život.vysvetlil Braciník. Dodal, že opatrenia na celoeurópskej úrovni v oblasti energetiky by nemali zabúdať na konečného zákazníka, na ľudí, ktorí si nové technológie budú kupovať a využívať ich.Podľa Andreja Kurucza zo SLORD stredajšie podujatie v Bruseli svojím zameraním reagovalo aj na súčasnú digitalizáciu procesov naprieč všetkými sektorovými odvetviami, kde výnimkou nie je ani energetika.opísal Kurucz.