Žilinská univerzita využije Jak-40 z letky MV SR ako učebnú pomôcku

Na snímke dopravné lietadlo Jak-40 z Leteckého útvaru MV SR po svojom poslednom pristátí na letisku v Žiline dňa 31. mája 2017. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Dolný Hričov 31. mája (TASR) – Lietadlo Leteckého útvaru Ministerstva vnútra (MV) SR Jak-40, ktoré dnes absolvovalo posledný let z Bratislavy na Letisko Žilina v Dolnom Hričove, bude slúžiť Katedre leteckej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline ako učebná pomôcka.povedal vedúci Katedry leteckej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU Andrej Novák.Doplnil, že muzeálnym kusom je aj simulátor Jak-40 na letisku Žilina, ktorý bol svojho času jediným v strednej Európe.podotkol Novák.Na Letisko Žilina priletel so strojom Jak-40 pilot Viliam Polnišer, ktorý na tomto type lietal celkovo 37 rokov.uviedol Polnišer po poslednom lete Jak-40.Jak-40 vyrobili v roku 1979, má kapacitu 16 pasažierov, nalietal 6722 hodín, absolvoval 7409 pristátí a prepravil takmer 67.000 osôb. Okrem slovenských ústavných činiteľov týmto špeciálom letel aj japonský princ Fumihito Akišino. Exprezidenta Rudolfa Schustera týmto Jakom previezli do nemocnice v rakúskom Innsbrucku.