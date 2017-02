Žilinská univerzita zrekonštruovala budovy za tisíce eur

Na snímke zrekonštruovaná Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity počas jej otvorenia v Žiline 16. februára 2017. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 16. februára (TASR) – Žilinská univerzita (ŽU) dnes odovzdala do užívania zrekonštruovanú budovu Univerzitnej knižnice a budovu AS s učebňami a aulami.Rektorka ŽU Tatiana Čorejová zdôraznila, že prínos rekonštrukcií je v oblasti energií, ale najmä prostredia.povedala Čorejová.Podľa prorektora pre rozvoj ŽU Jozefa Jandačku zahŕňali rekonštrukčné práce komplexné zateplenie budov, obnovu vykurovacieho systému a výmenu osvetlenia za LED svietidlá.uviedol Jandačka.Doplnil, že náklady na rekonštrukcie dosiahli 1,2 milióna eur.doplnil prorektor ŽU pre rozvoj s tým, že po rekonštrukcii sa stali budovy nízkoenergetickými a budú z hľadiska potreby primárnej energie zaradené do energetickej triedy A0.Rekonštrukcia Univerzitnej knižnice ŽU znamená podľa jej riaditeľky Aleny Mičicovej veľa hlavne pre čitateľov.podotkla Mičicová.