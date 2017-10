Žilinskí poslanci schválili predĺženie prenájmu mostov v časti Vranie

Na snímke most, ktorý bude od soboty 7. októbra 2017 dočasne uzavretý medzi mestskou časťou Vranie a cestou I. triedy I/11 ponad rieku Kysuca z dôvodu stavebných prác na mostnom objekte, ktoré vykonáva Národná diaľničná spoločnosť. Vo Vraní dňa 6. októbra 2017. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 30. októbra (TASR) - Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline schválili na pondelkovom (30.10.) zasadnutí predĺženie prenájmu dočasných mostných objektov cez rieku Kysuca do žilinskej mestskej časti Vranie na tri a pol roka.Poslanci schválili spolufinancovanie nákladov na prenájom dočasných mostných objektov a nákladov spojených s ich prevádzkovaním a údržbou počas doby užívania vo výške 20 percent, čo je podľa schváleného materiálu 36.000 až 40.000 eur. Zároveň poverili primátora Žiliny Igora Chomu podpísať so Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK) dohodu o spoločnom financovaní nákladov na prenájom dočasných mostných objektov a nákladov spojených s ich prevádzkovaním a údržbou počas doby užívania.Poslanci Zastupiteľstva ŽSK schválili predĺženie prenájmu dočasných mostných objektov cez rieku Kysuca do žilinskej mestskej časti Vranie na septembrovom zasadnutí. Podľa predsedu ŽSK Juraja Blanára bude Národná diaľničná spoločnosť (NDS) znášať takmer 40 percent nákladov a ŽSK spoločne s mestom Žilina zvyšných 60 percent nákladov.povedal po zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK Blanár.Dočasné premostenie Kysuce z cesty I. triedy I/11 vybudovali z dôvodu zabezpečenia dopravnej obslužnosti mestskej časti Vranie počas výstavby úseku diaľnice D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno. Mostné objekty majú len dočasný charakter a po začatí stavebných prác pri výstavbe ďalšieho úseku diaľnice D3 (Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto) ich budú musieť odstrániť.