Žilinský festival Cestou necestou navštívi 11 miest

Žilina 18. októbra (TASR) – Príbehy cestovateľov a dobrodruhov na cestách po svete predstavuje festival Cestou necestou, ktorý sa začal dnes v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie. Do 28. novembra navštívi 11 slovenských miest a ponúkne okolo 100 cestovateľských prezentácií."Vypočujeme si príbehy, ako to vyzerá, keď sa deväť ľudí zavrie do jednej Avie a križujú s ňou Južnú Ameriku. Ako sa bicykluje v Pakistane, ako vyzerá netradičná svadobná cesta na Sibír či aký je život dobrovoľníka v pralese na Sumatre," povedal predseda občianskeho združenia Cestou necestou a zakladateľ festivalu Michal Knitl.Ženy - cestovateľky podľa neho porozprávajú, ako sa im cestuje v Iráne, Bangladéši či na sólo ceste naprieč Južnou Amerikou. "Na svoje si prídu aj tí, ktorí majú záujem o prednášky digitálnych nomádov, ktorým sa podarilo skĺbiť cestovanie s prácou a plnením pracovných termínov. Orientálny horúci Omán vystrieda studený Island, ďaleké Tichomorie zase turistika u susedov v Poľsku," podotkol Knitl.Doplnil, že okrem cestovateľských zážitkov môžu návštevníci festivalu získať praktické rady, vyriešia dilemu, ako sa zdravo stravovať na cestách, ako sa čo najúspornejšie zbaliť či ako po absolvovaní cesty o nej napísať článok do časopisov. "Súčasťou bratislavského cyklu prednášok bude film Živá rieka o nespútanej sile vody rieky Belá, jednej z posledných divokých riek strednej Európy alebo vystúpenie tanečníkov z indonézskeho veľvyslanectva," dodal zakladateľ festivalu Cestou necestou.