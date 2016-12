Žilinský kraj dal na školstvo v roku 2017 vyše 70,5 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: TASR- Erika Ďurčová Foto: TASR- Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 21. decembra (TASR) – Školstvo v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) bude v roku 2017 hospodáriť so sumou 70.573.384 eur. Vyplýva to zo schváleného rozpočtu ŽSK na rok 2017. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Lenka Záteková.ŽSK má podľa nej oblasť vzdelávania z väčšej časti v prenesenej kompetencii financovanej zo štátneho rozpočtu.uviedla Záteková.V pôsobnosti ŽSK je rekonštrukcia budov a učební, ktoré prevzal samosprávny kraj pri delimitácii od štátu s veľkým modernizačným dlhom. Tento rok ŽSK investuje do obnovy 4.408.212 eur, čo predstavuje 17,57 percenta z jeho kapitálových výdavkov.uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.Doplnil, že samosprávny kraj naplánoval na hornom Považí napríklad aj výmenu trafostanice z roku 1982 v Dopravnej akadémii v Žiline, obnovu hygienických zariadení Gymnázia Veľká okružná a dokončenie jednej z najočakávanejších investícií – komplexnej rekonštrukcie najväčšej funkčnej haly v Žiline na Rosinskej ceste. Nové ihrisko by malo v budúcom roku vzniknúť i v Kysuckom Novom Meste pri Spojenej škole a dobudovaná bude tiež telocvičňa pri SOŠ technickej v Čadci.Financie pridelí rozpočet ŽSK aj turčianskym školám a ich športoviskám.informovala riaditeľka odboru školstva Úradu ŽSK Eva Rovňanová.Cieľ zníženia energetickej náročnosti chce ŽSK naplniť najmä v regióne Liptov.uzavrela hovorkyňa ŽSK.