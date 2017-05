Žilinský kraj otvoril zrekonštruovanú športovú halu

Juraj Blanár Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Žilina 5. mája (TASR) - Predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) otvorili vo štvrtok 4. mája zrekonštruovanú športovú halu pri Spojenej škole na Rosinskej ceste v Žiline. Do modernizácie budovy kraj investoval 704.000 eur.," vysvetlil predseda ŽSK Juraj Blanár. Rekonštrukcia podľa neho pozostávala z kompletného zateplenia budovy, výmeny okien, dverí, omietok a hygienických zariadení. Športová hala má tiež novú vzduchotechniku a podlahy.Dopoludnia budú v hale športovať najmä študenti Spojenej školy, ktorej súčasťou je športové gymnázium. Žiaci tu absolvujú pravidelné tréningy a kondičnú prípravu.vysvetlila riaditeľka školy Mária Wienerová.Ako doplnil predseda ŽSK, kraju sa postupne darí modernizovať celý areál školy. "Je to športové centrum Žiliny. Vybudovali sme tu moderný vonkajší areál s tromi ihriskami a tartanovou bežeckou dráhou. Minulý rok sme ukončili premenu internátu pre študentov, ktorý je dnes už plne zateplený a poskytuje im omnoho väčší komfort. Tento rok je to nová hala a najbližšie nás čaká rekonštrukcia budovy školy a jedálne," vymenoval Blanár.