Žilinský primátor I. Choma navrhne zníženie mestských daní a poplatkov

Žilinský primátor Igor Choma na archívnej snímke. Foto: TASR/archív Foto: TASR/archív

Žilina 28. mája (TASR) – Primátor Žiliny Igor Choma chce na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) predložiť návrh na úpravu sadzieb mestských daní a poplatkov, čo podľa neho umožňuje dobrá kondícia mestských financií.vysvetlil Choma.Doplnil, že po schválení návrhu mestským zastupiteľstvom by došlo k výraznejšiemu zníženiu dane za psa.uviedla hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.Zmena v poplatkoch za komunálny odpad by mohla priniesť pre štvorčlennú rodinu v Žiline ročne úsporu približne deväť eur.priblížil vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline Karol Krutek.Primátor plánuje predložiť aj materiál o bezplatnej MHD pre poslednú skupinu obyvateľov Žiliny, ktorá doteraz tento benefit nemohla využívať. Zadarmo by tak mohli cestovať všetci obyvatelia s trvalým pobytom v Žiline a bez podlžností voči mestu.zdôraznil primátor.Ďalší efekt sa podľa neho odrazí na množstve vozidiel v meste.dodal Choma s tým, že bezplatná mestská hromadná doprava pre všetkých Žilinčanov by po schválení zastupiteľstvom mohla začať platiť od roku 2019.