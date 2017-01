Zima ako v ruskom filme: Takéto teploty nás čakajú dnes v noci

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. januára (TASR) - Slovensko dnes čaká mrazivá noc. Teplota na niektorých miestach klesne až na -20 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pred nízkymi teplotami výstrahu 1. a 2. stupňa, ktorá potrvá od dnešnej 20.00 h do nedele (29.1.) do 09.00 h.Prvý stupeň výstrahy platí pre okresy stredného, východného a časti západného Slovenska. Meteorológovia tu očakávajú dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu od -15 do -18 stupňov Celzia. O niečo mrazivejšia má byť v noci v okresoch Zvolen, Detva, Brezno, Poprad, Revúca, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves a Banská Bystrica, kde sa predpokladá dosiahnutie minimálnej teploty až do -20 stupňov Celzia.Mrazivú noc očakáva SHMÚ aj z nedele na pondelok (30.1.).