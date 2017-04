Zima ešte nekončí, českí meteorológovia očakávajú ďalšie sneženie

Sneženie, vietor a mínusové teploty komplikujú dopravu aj na cestách východného Slovenska. Na snímke počasie v Košiciach 15. marca 2013. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 26. apríla (TASR) - Zima na území Českej republiky sa ešte nekončí. Ako upozornil v utorok Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), v súvislosti s prechodom studenej fronty by malo v nižších polohách v nasledujúcich dňoch snežiť. Snehová nádielka by mohla byť značná najmä v oblasti Šumavy a Českého lesa, uviedol server Novinky.cz.uviedol meteorológ ČHMÚ Josef Hanzlík s tým, že dnes ráno môže snežiť aj v stredných polohách.konštatoval ČHMÚ.Zrážky majú byť intenzívne, a tak nemožno vylúčiť, že sneh sa nebude topiť dosť rýchlo a opäť skomplikuje dopravnú situáciu. Ešte náročnejšia by pre cestárov mohla byť ďalšia noc.upozornil ďalej meteorológ a dodal, že zrážky v ďalších oblastiach zatiaľ nemožno dostatočne presne predvídať.