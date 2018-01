Zima je pre zrak nepríjemná, problémy robí snežná slepota či kúrenie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. januára (TASR) - Zima je pre zrak nepríjemné ročné obdobie. Komplikácie môže spôsobiť snežná slepota, ale aj návšteva sauny či wellness centra. A to nielen ľuďom s kontaktnými šošovkami.Problémy očiam môže spôsobovať najmä interiér či uzavreté priestory. Pomáhajú zvlhčovače vzduchu či umelé slzy, poukazuje popradský oftalmológ Ondrej Jurčišin z očnej kliniky VESELY. V dôsledku klimatizácie a kúrenia dochádza podľa jeho slov k vysušovaniu prirodzeného prostredia, čo negatívne vplýva na kvalitu sĺz.vysvetlil. Ideálnou prevenciou nepríjemností spojených s kúrením je odparovač inštalovaný na radiátoroch, zvlhčovač vzduchu alebo umelé slzy.Pri pohybe pod holým nebom zas dochádza počas zimných dní k prirodzenému, ale nadmernému slzeniu. Prispieva k tomu vietor.uviedol lekár.Podceňovať netreba ani zasnežené prostredie vo vysokohorskom prostredí. Lekári odporúčajú používanie vhodných slnečných okuliarov. Pomôžu zabrániť vzniku snežnej slepoty počas jasných dní. Snežnú slepotu vyvoláva výrazné podráždenie očí a spojoviek.vysvetľuje oftalmológ Jurčišin.Tento stav podľa jeho slov pretrváva aj po návrate zo svahu či hôr.doplnil.Problematické môže byť aj wellness, sauna či plaváreň. Ich návštevu by mali v zime zvážiť najmä nositelia kontaktných šošoviek. Vlhké a teplé prostredie je totiž ideálne pre množenie nebezpečných baktérií.dodal Jurčišin.Podráždenie očí môžu podľa neho vyvolať aj dezinfekčné prostriedky, ktoré sa pridávajú do vody v plaveckých a vírivých bazénoch. Dochádza totiž k ich odparovaniu. Pálivý pocit sa však po opustení miesta zvykne vytratiť.