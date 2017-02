Zima zničila úrodu v Španielsku, na trhu v EÚ je nedostatok šalátu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 18. februára (TASR) - Juh Európy zasiahla tento rok nezvyčajne chladná zima. Zlé počasie zničilo úrodu zeleniny na poliach. Farmári tak nemôžu zásobovať obchody. Nedostatok dodávok sa už premietol aj do cien. A španielski farmári varujú, že ani v marci ešte nedokážu dodať na pulty dosť ľadového šalátu.Španielsky región Murcia, na juhu krajiny, odkiaľ pochádza väčšina šalátu určeného na export, zasiahli najhoršie záplavy za dve dekády. A v decembri a v januári región prvýkrát po vyše 30 rokoch zažil snehovú búrku.skonštatoval José Antonio Canovas, farmár a dodávateľ celej škály zeleniny pre firmu Kernel Export, od šalátov, cez karfioly po brokolice.Zlé počasie zničilo priesady a zabránilo vysadeniu nových, ktoré by nahradili zničenú úrodu.Poškodené polia a následný nedostatok zeleniny už napríklad prinútili britské supermarkety Tesco a Sainsbury, aby obmedzili predaj ľadového šalátu na tri kusy na jeden nákup.Produkcia zeleniny v Európskej únii (EÚ) v uplynulých týždňoch klesla o 60 % oproti "normálnej úrovni" pre túto ročnú dobu. Výčiny počasia totiž zasiahli celé Stredomorie, od Španielska po Grécko. Španielsko sa pritom podieľa zhruba 50 % na dodávkach zeleniny v rámci EÚ.A záplavy a sneh poškodili nielen úrodu šalátov na poliach, ale zabránili aj výsadbe vo fóliovníkoch. To znamená meškanie novej úrody celej škály ovocia zeleniny, nielen známych španielskych rajčín."Upozornili sme našich klientov na možný odklad marcových dodávok," uviedol Fernando Gomez, generálny manažér Proexportu, združenia producentov a exportérov ovocia a zeleniny z regiónu Murcia.Produkcia šalátu v regióne pre škody spôsobené zlým počasím klesla na približne jednu tretinu bežnej úrovne. Španielsko za normálnych okolností vyprodukuje v zimných mesiacoch 100.000 ton šalátu a celkovo za rok vyvezie 700.000 ton tejto zeleniny.Podľa odhadu farmárov by sa mala produkcia vrátiť k "normálu" zhruba na konci marca alebo začiatkom apríla.