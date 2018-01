Zimbabwiansky súd prepustil Američanku obvinenú z podvratnej činnosti

Američanka Martha O' Donovanová pred hararským súdom v spoločnosti jej právnikov, Harare, 4. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Harare 4. januára (TASR) - Zimbabwiansky súd vo štvrtok prepustil na slobodu Američanku obvinenú z podvratnej činnosti pre údajnú urážku bývalého prezidenta Roberta Mugabeho na Twitteri, kde ho označila zaDvadsaťpäťročná Martha O'Donovanová, ktorá vyrástla v New Jersey, čelila až 20 rokom väzenia. Sudca ju pustil z väzby po tom, ako prokuratúra nezabezpečila termín procesu. Zbavil ju tiež obvinení, ale iba dočasne.O'Donovanovej právnik Obey Shava pre agentúru AP uviedol, že stále ju môžu predvolať pred súd, ak prokuratúra bude mať proti nej viac dôkazov. Avšak pas jej môžu vrátiť.povedal Shava, ktorý spolupracuje so skupinou Zimbabwianski právnici za ľudské práva (ZLHR). Tá v minulých rokoch zastupovala približne 200 ľudí, ktorých obvinili z urážania Mugabeho.Polícia zadržala O'Donovanovú v novembri v hlavnom meste Harare.uviedla vtedy vo vyhlásení Američanka, pracujúca pre miestnu internetovú televíziu Magamba TV, ktorej cieľovou skupinou je mládež.Polícia obviňovala O'Donovanovú z toho, že na Twitteri uviedla:Bola k tomu pripojená ilustrácia zobrazujúca 93-ročného Mugabeho s katétrom, písalo sa v obžalobe.Mugabe v novembri rezignoval pod tlakom armády a vládnucej strany v čase obáv, že by ho mala nahradiť vo funkcii jeho manželka.