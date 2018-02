Zimná pohotovosť dbá i na efektívne použitie financií, tvrdí A.R.K.

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. februára (TASR) – Priebeh i zabezpečenie zimnej pohotovosti v Bratislave určuje i efektívne vynakladanie financií. Vyhlásila to spoločnosť A.R.K. technické služby v reakcii na vyjadrenia poslancov hlavného mesta SR Jána Hrčku (Bratislavský klub) a Richarda Mikulca (Otvorený klub), ktorí na pondelkovom brífingu hovorili o pochybeniach A.R.K. pri kontrole zabezpečenia zimnej pohotovosti.Mediálna zástupkyňa spoločnosti Ľubica Turčanová informovala, že zimná pohotovosť je priebežne prerušovaná a opätovne vyhlasovaná v závislosti od predpovede počasia vždy na základe pokynov z dispečingu. V súvislosti s medializovanými zisteniami bratislavských poslancov, že pri simulácii nevyhnutného výjazdu v rámci zimnej pohotovosti nedokázala spoločnosť dodržať zmluvné podmienky a zabezpečiť v stanovenom čase, ba ani po ňom, dohodnutý počet ľudí a mechanizmov, Turčanová uviedla, že je potrebnéK výsledkom poslaneckej kontroly sa spoločnosť zatiaľ vyjadrovať bližšie nechce.uviedla Turčanová.Poslanci bratislavského MsZ Ján Hrčka a Richard Mikulec referovali, že 26. januára pri neohlásenej kontrole a simulácii poplachu, ani pri spätných overeniach GPS záznamov z reálnych výjazdov zimnej pohotovosti nedokázala spoločnosť A.R.K. technické služby zabezpečiť 55 mechanizmov a 55 ľudí, ktorí musia byť podľa zmluvy do 30 minút pripravení riešiť akútnu zimnú údržbu bratislavských komunikácií.informoval Hrčka. K podobným zisteniam prišiel aj pri preverení GPS záznamov dvoch reálnych výjazdov v novembri 2017.Poslanci v tejto súvislosti upozornili, že služba zimnej pohotovosti stojí hlavné mesto denne takmer 12.300 eur, za trojmesačné obdobie zimnej pohotovosti viac ako milión eur. Poukázali tiež na to, že magistrát dlhé roky nepreveroval dodržiavanie zmluvy zo strany dodávateľa.Výsledky neohlásenej kontroly budú súčasťou správy mestského kontrolóra na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré má na základe iniciatívy skupiny poslancov zvolať v najbližších dňoch primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Termín ešte nie je známy.