Zimné lejaky spôsobili na Novom Zélande záplavy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Wellington 23. júla (TASR) - Mnoho častí Južného ostrova na Novom Zélande zápasí s dôsledkami záplav po tom, ako tam za 24 hodín spadol viac ako dvojnásobok priemerného úhrnu zrážok za júl.V najväčších mestách Južného ostrova - Christchurch a Dunedin - naďalej platí stav ohrozenia, ktorý tam úrady vyhlásili začiatkom tohto víkendu. Podobné opatrenia prijali aj v mestách Timaru a Otago.Pred stúpajúcou vodou boli do bezpečia evakuované stovky ľudí. Polícia apelovala na obyvateľstvo, aby nevychádzalo z domov a nehazardovalo. Novozélandský premiér Bill English na svojom konte na sieti Twitter vyzval obyvateľov Južného ostrova, nech konajú podľa pokynov miestnych úradov a navzájom si pomáhajú.Výdatné dažde sprevádzané prudkým vetrom už dnes síce ustali, ale voda, ktorá sa vyliala z korýt riek, zatiaľ neklesá. Niektoré rozvodnené toky by dnes mali kulminovať.Úrady očakávajú komplikácie v doprave. Mnohé cesty vrátane diaľnic sú uzavreté. Úrady sa obávajú ďalších záplav a zosuvov podmáčanej pôdy, a to práve na cesty. Rozsah škôd ešte nie je známy, ale očakáva sa, že budú veľké. Do oblastí postihnutých záplavami povolali aj armádu.Agentúra DPA uviedla, že ide o druhú vlnu prudkých zimných dažďov za posledné dva týždne. Minulý týždeň Nový Zéland sužovali vietor s rýchlosťou 140 km/h a výdatné lejaky, čo spôsobilo problémy na mnohých miestach krajiny.