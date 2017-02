Zimný filmový seminár 4 živly bude tento rok na tému Osud

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Štiavnica 4. februára (TASR) - Osud sa stal hlavnou témou tohtoročného zimného filmového seminára 4 živly, ktorý sa v dňoch 24. až 26. februára uskutoční v Banskej Štiavnici.vysvetlil Ondrej Starinský, výkonný riaditeľ podujatia.Vo výbere nájdu návštevníci niekoľko archívnych diel, ktorých posolstvo ostáva aktuálnym aj po desaťročiach od ich vzniku. O tom, ako ľudskými osudmi dokáže zamiešať vojna, porozpráva legendárna sovietska dráma Osud človeka (Sergej Bondarčuk, 1959). Do osudového kruhu zvedie život cesty troch mužov v rovnomennom francúzskom noirovom filme (Jean-Pierre Melville, 1970).Film významného poľského tvorcu Krzystofa Kieslowskeho Náhoda (1987) sa bude snažiť zodpovedať otázku, akú úlohu v našich osudoch zohráva práve tento fenomén. V obnovenej premiére uvedie filmový seminár československý film Takový je život (Carl Junghans, 1929), ktorý býva zaraďovaný medzi vrcholné diela nemej kinematografie nielen u nás, ale v celosvetovom meradle.V programe 4 živlov nebudú chýbať ani filmy, ktoré budú slovenskému publiku predstavené prvýkrát. Takým je napríklad maďarský dokument Kainove deti (Marcell Gerő, 2016), ktorý uvedie seminár v spolupráci s distribučnou platformou KineDok v slovenskej premiére. Jeho protagonisti v detstve spáchali vraždu, mladosť prežili v najtvrdšej komunistickej väznici a po rokoch sú filmármi konfrontovaní so svojou minulosťou.Svoj dokumentárny film Hotel Úsvit (2016) príde do Banskej Štiavnice osobne uviesť debutujúca dokumentaristka Mária Rumanová. Vydáva sa v ňom do Čiernej nad Tisou, mesta na východnej hranici Slovenska, ktorého obyvatelia hľadajú cesty a spôsoby, ako uniknúť vlastnému nepriaznivému osudu. Snímka svetovo premiérovala v súťaži prestížneho dokumentaristického festivalu IDFA v Amsterdame, 4 živly ju uvedú v domácej predpremiére.Seminára sa zúčastní aj fotograf a filmár Martin Kollár. Jeho oceňovaný dokument 5. október si budú môcť pozrieť obyvatelia niektorej zo štiavnických domácností, keďže neodmysliteľnou súčasťou zimných 4 živlov je špeciálne súkromné premietanie. Tzv. KinObývačka každoročne prináša film i jeho tvorcu priamo k Štiavničanom a Štiavničankám domov, do spoločnosti domácich a ich pozvaných hostí.Verejnejšími budú Raňajky s Martinom Kollárom, neformálna prednáška, na ktorej predstaví svoje dva fotografické projekty – Field Trip, ktorý zachytáva súčasný Izrael a následky vojny v ňom, a Provisional Arrangement, venovaný fenoménu dočasnosti.Kollár sa navyše stane aj jedným z porotcov súťaže experimentálnych filmov Iné vízie SK, ktorú 4 živly organizujú v spolupráci s časopisom Kinečko a Přehlídkou filmové animace a současného umění v Olomouci. Spomedzi finalistov vyberie odborná porota víťaza alebo víťazku priamo na zimnom filmovom seminári.Okrem filmového programu ponúknu 4 živly aj výstavu fotografií v najmenšej štiavnickej galérii (Ukradená galerie) či koncert ukrajinského pesničkára s pseudonymom Postman. Chýbať nebude ani obľúbený Veľký filmový kvíz, ktorý otestuje vedomosti, ale aj postreh odvážnych súťažiacich.