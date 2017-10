Zimný letový poriadok ponúkne cestujúcim z Bratislavy 26 liniek

Bratislavské letisko Milana R. Štefánika. Foto: Facebook Letisko Bratislava Foto: Facebook Letisko Bratislava

Bratislava 23. októbra (TASR) - Cestujúci budú mať z Bratislavy počas jesene a zimy k dispozícii spolu 26 pravidelných liniek do 18 krajín. Ponúka ich zimný letový poriadok Letiska Milana R. Štefánika, ktorý začne platiť od nedele 29. októbra.V porovnaní s minuloročným zimným letovým poriadkom, keď mohli cestujúci využiť 23 pravidelných liniek, ponúka tohtoročný zimný letový poriadok podľa hovorkyne letiska Veroniky Ševčíkovej o tri linky viac.doplnila.Novinkou zimného letového poriadku je podľa jej slov nová linka do Bologne v Taliansku, ktorú spúšťa letecká spoločnosť Ryanair od 29. októbra 2017 s frekvenciou dvakrát týždenne.Zároveň sa podľa jej slov do zimnej ponuky letov Ryanairu vracia aj minuloročná novinka, teda priame lety do Izraela, do Eilatu-Ovda.upozornila hovorkyňa.Pribudli podľa jej slov aj lety spoločnosti Wizz Air do Varšavy a Sofie, ktoré otvoril dopravca koncom júna tohto roku.uviedla. Počas tejto zimy navyše k pravidelným týždenným letom do Hurghady pridáva aj raz týždenne letecké linky do Marsa Alam v Egypte.vymenoval generálny riaditeľ letiska Jozef Pojedinec. Zmeny vo svojej ponuke letov avizuje podľa jeho slov aj Wizz Air.uviedla komunikačná manažérka spoločnosti Wizz Air Sorina Maria Ratz.Voľnú kapacitu pridelí spoločnosť podľa jej slov v najbližšom období na nové linky, keďže stále vyhľadáva nové možnosti, ktoré by mohli cestujúcich osloviť.Počas zimného letového poriadku tak bude pravidelné letecké spojenia z bratislavského letiska a späť zabezpečovať šesť leteckých spoločností – Ryanair, Wizz Air, České aerolínie, Air Cairo, Pobeda a flydubai.Letový poriadok sa v letectve mení dvakrát ročne, so zmenou času. Zimný letový poriadok tak bude platiť od 29. októbra 2017 do ďalšej zmeny času, teda do 24. marca 2018.