Zimu v bratislavskej zoo znášajú dobre pandy červené, korytnačky spia

Bratislava 11. januára (TASR) – Chladné zimné počasie dobre znášajú v bratislavskej Zoologickej záhrade rysy, zubry, lamy, vlky, jelene, daniele, belaňa tundrová i pandy červené. Niektoré zvieratá ako korytnačky sú zazimované a zimu prespia. Iné sú prevezené do zimovísk, napríklad papagáje."Na zimu sa pripravujeme, zohľadňujeme nároky vybraných druhov chovaných zvierat a následne prijímame potrebné opatrenia," povedala pre TASR Monika Benkovská zo zoologického oddelenia bratislavskej zoo. Ako tvrdí, mrazivé počasie je síce nepríjemné, no aj to má v prírode svoj význam.Zazimovávanie zvierat a príprava na zimu sa začína podľa jej slov už v jesennom období. Niektoré druhy, napríklad ibisy červené trávia celú zimu výhradne na zimoviskách. Pásavce štetinové majú počas letných mesiacov k dispozícii vonkajší výbeh, no s príchodom prvých chladnejších dní ich sťahujú do vyhrievanej vnútornej expozície."Oryxy arabské sa nezľaknú ani chladnejšieho počasia, a tak aj počas zimy dostávajú príležitosť ísť na čerstvý vzduch, hoci len na obmedzený čas. Úplne iný prípad sú vtáky ako husi divé, ktoré zvládajú aj zimné obdobie bez problémov. Tieto živočíchy sú na mrazivé počasie veľmi dobre prispôsobené," povedala Benkovská. Ako tvrdí, podobná situácia vládne aj v lese zoo, ktorý je celoročne domovom zubra európskeho či jeleňa európskeho.V rámci opatrení sa denne dôsledne sledujú teploty v chovných priestorov exotických zvierat. "Či už v pavilóne ľudoopov, pavilóne veľkých mačkovitých šeliem, v budove terária a exotária, rovnako ako aj vo vnútorných ubikáciách pre nosorožce, žirafy, zebry a exotické vtáctvo," spresnila Benkovská. Zvieratám, ktoré nepotrebujú nevyhnutne vykurované priestory, sa podľa nej navyšuje vrstva podstieľky v maštaliach. Chovné priestory taktiež v zoo izolujú pred nápormi vetra a mrazmi.V prípade snehu a ľadu dbajú v zoo na to, aby bol zabezpečený dostatok piesku na posyp vonkajších výbehov. Výbehy najmä kopytníkov musia byť za takýchto poveternostných podmienok posypané pieskom, aby si na ľade zvieratá neublížili. Ide najmä o plaché africké zvieratá, ako sú zebry či antilopy a ťažké zvieratá ako nosorožce.