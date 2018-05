Žirafa zaútočila počas nakrúcania na filmára a vyhodila ho niekoľko metrov do vzduchu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

JOHANNESBURG 6. mája - Žirafa zabila v Juhoafrickej republike filmára, ktorý ju v zariadení pre divú zver nakrúcal do celovečerného filmu. Carlos Carvalho v stredu filmoval blízke zábery zvieraťa menom Gerald v zariadení Glen Afric Country Lodge v Broederstroome.Žirafa doňho narazila hlavou a odhodila ho takmer päť metrov do vzduchu. Filmár utrpel vážne zranenia hlavy, s ktorými ho letecky previezli do Milparskej nemocnice v Johannesburgu. V stredu v noci svojim poraneniam podľahol. O jeho úmrtí informovala prostredníctvom stanoviska na sociálnej sieti Facebook filmová agentúra CallaCrew.Carlos Carvalho bol oceňovaný juhoafrický filmár. V roku 2003 na filmovom festivale v Cannes vyhral Strieborného leva za spot pre neziskovú organizáciu Childline. V roku 2014 mu zase udelili Cenu Africkej filmovej akadémie za prácu s kamerou na snímke Forgotten Kingdom. Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky deadline.com.