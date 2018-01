Zisk Bank of America vo 4. kvartáli výrazne klesol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Charlotte 17. januára (TASR) – Bank of America (BoA), druhá najväčšia banka v USA, zaznamenala vo 4. štvrťroku minulého roka výrazný pokles zisku, až o 50,1 %. Dôvodom boli mimoriadne daňové náklady vo výške 2,9 miliardy USD. No ani jej tržby, ktoré síce mierne vzrástli, nesplnili očakávania analytikov.Zisk banky so sídlom v Charlotte za tri mesiace do konca decembra 2017 klesol na 2,08 miliardy USD (1,70 miliardy eur) zo 4,17 miliardy USD v rovnakom období predchádzajúceho roka.Po prepočítaní na akciu sa zisk BoA znížil na 20 centov z vlaňajších 39 centov/akcia. Ale analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, banke predpovedali, naopak, nárast zisku na 44 centov na akciu. Dôvodom horšieho výsledku sú jednorazové výdavky na dane, ktoré dosiahli 27 centov na akciu.Tržby BoA v sledovanom období vzrástli o 2,2 % na 20,44 miliardy USD z 20 miliárd USD, ale tiež zaostali za odhadmi analytikov, ktorí počítali s tržbami 21,49 miliardy USD.Čisté úrokové výnosy BoA vo 4. kvartáli vzrástli o 11 % na 11,5 miliardy USD a zhruba sa zhodujú s odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že dosiahnu 11,55 miliardy USD.Tržby spotrebiteľskej divízie BoA sa v poslednom kvartáli minulého roka zvýšili na 8,95 miliardy USD z 8,11 miliardy rok predtým.(1 EUR = 1,2230 USD)