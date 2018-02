Zisk banky BNP Paribas v 4. kvartáli klesol

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 6. februára (TASR) - Francúzska BNP Paribas zaznamenala v 4. kvartáli 2017 mierny pokles zisku aj tržieb. Dôvodom boli najmä negatívne kurzové vplyvy. Analytikov výsledky banky sklamali, očakávali, že budú lepšie.Čistý zisk najväčšej francúzskej banky sa za tri mesiace do konca decembra minulého roka znížil na 1,43 miliardy eur z 1,44 miliardy eur rok predtým. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, pritom predpovedali čistý zisk 1,46 miliardy eur.Prevádzkový zisk BNP Paribas v sledovanom období klesol o 14,9 % na 1,93 miliardy eur. Jej tržby sa znížili na 10,53 miliardy eur z 10,66 miliardy eur pred rokom, a to v dôsledku nepriaznivých devízových kurzov. Pri konštantných kurzoch by tržby banky stúpli o 0,4 %.Náklady na transformáciu, vrátane investícií do digitálneho bankovníctva, nových technológií a efektívnosti prevádzky, dosiahli v 4. štvrťroku vlaňajška 408 miliónov eur. BNP na jeseň uviedla, že jej náklady na transformáciu by sa mali pohybovať okolo 250 miliónov eur za kvartál. V uplynulom štvrťroku však bola výška týchto nákladov, vyhlásila banka v utorok.BNP Paribas oznámila, že akcionárom vyplatí za rok 2017 dividendu vo výške 3,02 eura na jeden podiel, čo je o 12 % viac ako predpovedali analytici.