Zisk Electroluxu v 1. kvartáli klesol o 46 percent

Na archívnej snímke montážna linka Electroluxu v Memphise, Tennessee.

Štokholm 27. apríla (TASR) - Švédsky výrobca domácich spotrebičov Electrolux zaznamenal v 1. kvartáli výrazný pokles zisku až o 46 %, ktorý prekonal aj odhady analytikov. Dôvodom boli vysoké náklady na reštrukturalizáciu jeho severoamerickej divízie. Firma tiež pocítila cenové tlaky, keďže vstupné suroviny zdraželi a zasiahli ju aj nepriaznivé kurzové vplyvy.Čistý zisk Electroluxu sa za tri mesiace do konca marca 2018 znížil na 551 miliónov švédskych korún (52,74 milióna eur) z 1,01 miliardy SEK v rovnakom období minulého roka.Prevádzkový zisk spoločnosti klesol o 47 % na 764 miliónov SEK a jej tržby sa znížili o 1 % na 27,91 miliardy SEK z 28,2 miliardy SEK.Takzvaný organický predaj pritom vzrástol o 1,8 % vďaka solídnemu odbytu hlavnej divízie domácich spotrebičov.Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, však predpovedali švédskej firme čistý zisk vo výške 756 miliónov SEK na tržby 28,35 miliardy SEK.Electrolux zároveň uviedol, že jeho prevádzková marža klesla na 2,1 % z 5,1 %.Electrolux si v 1. štvrťroku vyčlenil na reštrukturalizáciu 596 miliónov SEK, a to najmä na konsolidáciou produkcie chladiacej techniky v Severnej Amerike, zatiaľ čo zmeny vo výmenných kurzoch mali negatívny vplyv na prevádzkové výnosy na úrovni 107 miliónov SEK. Aj rast cien surovín sa v uplynulom štvrťroku zrýchlil, čiastočne aj pre zavedenie ciel na dovoz ocele do USA, ale aj zvýšené náklady na iné kovy, plasty a logistiku, uviedol generálny riaditeľ Jonas Samuelson.Napriek tomu dopyt po spotrebičoch na väčšine trhov švédskej firmy v 1. štvrťroku vzrástol a Electrolux očakáva, že tento trend bude pokračovať.(1 EUR = 10,4478 SEK)