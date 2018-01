Zisk koncernu Monsanto prudko vzrástol, pomohol predaj aktív

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 4. januára (TASR) - Americká spoločnosť Monsanto zaznamenala za 1. kvartál obchodného roka 2017/2018 prudký medziročný rast zisku. Prispeli k tomu príjmy z predaja niektorých aktív a pokles nákladov.Čistý zisk najväčšieho producenta osív na svete, ktorého kupuje nemecký chemický koncern Bayer, dosiahol v 1. kvartáli obchodného roka 2017/2018, čo znamená od septembra do konca novembra, 169 miliónov USD (140,56 milióna eur). Na porovnanie, v 1. štvrťroku predchádzajúceho obchodného roka zaznamenala americká spoločnosť zisk 29 miliónov USD. Veľkou mierou sa pod rast zisku podpísal predaj časti aktív. Tento faktor prispel k zisku Monsanta sumou 85 miliónov USD.Upravený zisk na akciu, čo znamená bez započítania jednorazových položiek, dosiahol 41 centov. V rovnakom období obchodného roka 2016/2017 to bolo 21 centov/akcia. Výsledok tak mierne zaostal za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s rastom upraveného zisku na 42 centov/akcia.Tržby vzrástli len mierne na 2,66 miliardy USD. Aj v tomto prípade spoločnosť zaostala za odhadmi analytikov, ktorí očakávali rast tržieb na 2,77 miliardy USD.