Zisk NBS vlani vzrástol na 147 miliónov eur

Budova Národnej banky Slovenska, ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. mája (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) zaznamenala v minulom roku medziročný nárast zisku. Zatiaľ čo v roku 2015 dosiahol úroveň 4,6 milióna eur, vlani sa vyšplhal na 147 miliónov eur. Vyplýva to zo Správy o výsledku hospodárenia NBS, ktorú vzal na vedomie parlament.Čistý výnos z výkonu menovopolitických operácií centrálnej banky vlani predstavoval 117 miliónov eur a zo správy investičných rezerv 56 miliónov eur.Za rok 2016 odviedla NBS do štátneho rozpočtu zrážkovú daň v objeme 18,1 milióna eur z výnosov, ktoré jej plynú z dlhopisov emitovaných na území Slovenskej republiky.skonštatovala v správe NBS. Ku koncu minulého roka rezerva predstavovala 630 miliónov eur a je tvorená za účelom krytia kurzových, úrokových, úverových rizík a rizík súvisiacich so zmenami ceny zlata.Čisté náklady na zabezpečenie prevádzky a správy boli v roku 2016 čerpané v objeme 61,96 milióna eur, zatiaľ čo v roku 2015 predstavovali 55 miliónov eur. Čisté náklady na emisiu obeživa vlani dosiahli 8 miliónov eur. "Banka realizovala výrobu 82 miliónov kusov, razbu 50,1 milióna kusov obehových mincí a päť druhov zberateľských mincí v počte 38.000 kusov," uvádza sa v správe.