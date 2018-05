Zisk spoločnosti Mastercard vzrástol v 1. kvartáli takmer o 40 percent

Ilustračný záber. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 2. mája (TASR) - Americká spoločnosť Mastercard oznámila za 1. kvartál tohto roka takmer 40-% zvýšenie zisku. Prispeli k tomu vyššie výdavky spotrebiteľov, ktoré umožnili zvýšiť tržby spoločnosti takmer o tretinu. Ako v prípade tržieb, tak v prípade zisku na akciu firma zároveň prekonala očakávania analytikov.Vydavateľ platobných kariet oznámil, že jeho zisk za 1. štvrťrok dosiahol 1,49 miliardy USD (1,24 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 1,41 USD. V rovnakom období minulého roka zaznamenala firma zisk 1,08 miliardy USD (1 USD/akcia). Medziročne to znamená rast o 38 %.Zisk upravený o mimoriadne položky na jednu akciu predstavoval 1,50 USD oproti 1,01 USD/akcia pred rokom. Spoločnosť tak prekonala očakávania ekonómov, ktorí počítali s rastom upraveného zisku na akciu na 1,25 USD.Čisté tržby spoločnosti Mastercard dosiahli 3,58 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 31 %. Aj v tomto prípade firma prekonala odhady analytikov, ktorí počítali s rastom tržieb na 3,25 miliardy z minuloročného objemu tržieb na úrovni 2,73 miliardy USD.(1 EUR = 1,2007 USD)