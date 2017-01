Získajú závod Tesly holandské mestá alebo východná Európa?

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Brusel/Amsterdam 6. januára (TASR) - Štyri mestá na severovýchode Holandska sa rozhodli spojiť svoje sily v snahe prilákať do tohto regiónu výrobný závod elektrických automobilov Tesla. Uviedol spravodajský server DutchNews.nl s upozornením, že o túto investíciu sa usilujú aj krajiny z východnej Európy.Skutočnosť, že mestá Hardenberg, Emmen, Coevorden a Hoogeveen spájajú svoje sily v snahe prilákať automobilku Tesla pre noviny Financieel Dagblad potvrdil starosta Hardenbergu Peter Snijders. Starosta zároveň upozornil, že k tomuto spojenectvu sa môžu pridať aj susedné nemecké mestá, aby ich kampaň nabrala na dôležitosti. Skupina štyroch miest na proinvestičnú kampaň vyčlenila 12 miliónov eur.Podľa DutchNews.nl majú uvedené mestá veľkú konkurenciu doma, lebo ponuku pre americkú automobilku chystá aj mesto Groningen na severe krajiny, zatiaľ čo Tilburg na juhu Holandska má záujem vybudovať pre spoločnosť Tesla továreň na batérie pre elektromobily tejto značky. Okrem toho o užšie partnerstvo s Teslou prejavila záujem aj spoločnosť VDL NedCar v Limbursku, najjužnejšej holandskej provincie.Denník Financieele Dagblad v tejto súvislosti pripomenul slová Ferdinanda Dudenhöffera z Centra pre automobilový výskum (CAR) z Duisburgu v Nemecku, podľa ktorého sa aj štáty východnej Európy zaujímajú o dlhoočakávanú investíciu Tesly v Európe.Dudenhöffer upozornil, že východná Európa má čo ponúknuť automobilke so sídlom v Kalifornii. Spresnil, že Nemecko má najvyššie ceny energií na svete, kým nevýhodou krajín južnej Európy je zas. Práve východná Európa má preto najväčšiu šancu prilákať výrobný závod Tesla, lebo tento región má nízke náklady na energiu, nízke korporátne dane a najmä nízke náklady na pracovnú silu.Miliardár Elon Musk si dal za cieľ zvýšiť výrobu na 500.000 elektromobilov ročne do roku 2018 a na 1 milión áut do roku 2020. Minulý rok automobilka vyrobila 83.922 elektromobilov, čo predstavuje medziročný nárast produkcie o 64 %.Dopyt po elektromobiloch vytrvalo stúpa. V poslednom kvartáli 2016 zaznamenala Tesla veľký nárast nových objednávok.