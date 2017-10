Získať druhé miesto v takej ťažkej skupine je veľká vec, myslí si Marek Hamšík

Zverenci Jána Kozáka v Trnave nutne potrebovali víťazstvo nad outsidermi z Malty; dvoma gólmi Adama Nemca a zásahom Ondreja Dudu misiu splnili a uspeli 3:0. Zo súbežne hraného stretnutia v Ľubľane potrebovali Slováci bodové zaváhanie Škótov, po remíze 2:2 sa teda tím SR tešil z návratu na 2. priečku „efka“.

„Víťazstvo sa nerodilo ľahko, no trpezlivou hrou sme ich zlomili a zaslúžene sme vyhrali. Najťažšie asi bolo byť trpezliví. Malťania boli veľmi kompaktní a veľmi vzadu, veľmi ťažko sa cez nich presadzovalo. Držali sme však loptu a keď sme boli trpezliví, vždy sa tam tá diera našla, v strede alebo na krídle, a potom sme dali aj góly,“ povedal po stretnutí stredopoliar Stanislav Lobotka.

Lobotka sa udomácnil v základnej zostave

Na margo svojho udomácnenia v Kozákovej zostave Lobotka povedal: „Je príjemné hrať každý zápas za reprezentáciu a pred takými ľuďmi, s takými hráčmi, takže som len rád. Dúfam, že to bude pokračovať. Nečakal som, že tak rýchlo sa dostanem do základnej zostavy; je tu veľa kvalitných hráčov, ktorí hrajú v ťažkých ligách. Tréner mi dal šancu, snažil som sa ju využiť. Chytil som sa jej a snažím sa splácať dôveru na ihrisku.“

Príležitosti v národnom tíme sa v ostatných mesiacoch chopil aj brankár Martin Dúbravka – jedným z dôvodov boli zdravotné problémy Matúša Kozáčika.

„Neberiem to tak, že by som Matúša vytlačil, sme tu jedna partia. Ja som Matúša dlho podporoval, teraz sa to trošku otočilo. Nie je však žiadne pravidlo, že som chytal dva zápasy a automaticky pôjdem do bránky opäť. Máme výborné vzťahy, nadštandardné, všetci brankári a v podstate celý národný tím drží spolu ako partia. To je dôležité,“ skonštatoval gólman pražskej Sparty a ponúkol svoj pohľad na súboj s Maltou: „Sú zápasy, keď je práce viac, teraz nebola takmer žiadna. Takéto stretnutia sú však pre brankára veľmi náročné, musíte sa celý zápas sústrediť a byť pripravení. Chalani však hrali výborne, Maltu do ničoho nepúšťali. Druhým gólom sme sa upokojili a myslím si, že sme na ihrisku absolútne dominovali.“

Kto môže pomôcť Slovákom do baráže?

Do novembrovej baráže o MS prenikne osem mužstiev s najlepšou bilanciou z dodatočnej tabuľky tímov z druhých priečok, poslednému mužstvu tohto poradia sa sen o svetovom šampionáte rozplynie. Slovenskí reprezentanti po skončení vlastného boja musia čakať na vývoj v zostávajúcich skupinách, alternatív je viac.

V pondelok môžu Slovákom pomôcť k účasti v baráži výsledky v D-skupine – remíza Walesanov v domácom súboji s Írmi alebo prehra Srbov s Gruzíncami. V pondelok sú na programe tiež záverečné súboje v I-skupine, Slovákov by do baráže posunul nerozhodný výsledok z duelu domácich Ukrajincov s Chorvátmi.

V utorok je v rovine teórie scenár zaváhania domáceho Grécka proti Gibraltáru v kombinácii s víťazstvom Bosny a Hercegoviny v Estónsku. Ako pravdepodobnejšie sa javia remízové alternatívy zahŕňajúce Wales, Írsko, Ukrajinu a Chorvátsko.

„Cieľom bolo druhé miesto, to sme splnili. Získať druhé miesto v takej ťažkej skupine je naozaj veľká vec. Škoda, že je to navrhnuté takto, že mužstvo, ktoré je druhé v skupine, ešte musí čakať. Treba dúfať v nejakú remízu v iných skupinách. Oba tieto zápasy sú veľmi ťažké a v oboch môže padnúť remíza. Budem pozerať asi oba súboje priebežne, snáď niektorý vyjde,“ vyhlásil stredopoliar a líder ofenzívy Marek Hamšík a doplnil: „Myslím si, že za to, čo sme v kvalifikácii predviedli, si baráž zaslúžime. Snáď sa k nám prikloní šťastie.“

Dúbravka je pozitívne naladený

Pozitívne naladený je aj Dúbravka: „Uvidíme, ako dopadnú ďalšie zápasy. Som optimista a verím, že šťastena sa prikloní k nám.“

Záložník Celty Vigo Lobotka verí, že jeden zo scenárov priaznivých pre Slovensko by sa mohol naplniť. „Myslím si, že Chorváti to na Ukrajine budú mať ťažké, aj v zápase Wales – Írsko to bude ťažké. Dúfam, že sa to skončí v náš prospech a budeme v tej baráži bojovať. V pondelok budem letieť, takže asi si to pozriem, až keď priletím; bude to také prekvapenie,“ povedal účastník júnových majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov v Poľsku.

Na tomto šampionáte Slováci v základnej skupine obsadili 2. miesto a tesne – pri porovnaní skóre o jeden gól – sa nestali najlepším tímom z druhých priečok, semifinále im teda ušlo o chlp. „Čo sa má stať, to sa stane. S dvadsaťjednotkou nám to nevyšlo a tiež sme čakali; verím, že teraz sa nám to vráti,“ uzavrel Stanislav Lobotka.